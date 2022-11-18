氣12歲男童不讓座　老人家下捷運前「抓他頭撞車廂」嚇壞媽媽

▲梅姓男子因不滿男童未禮讓博愛座，在中正紀念堂站下車前，抓男童頭髮去撞車廂。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北梅姓老先生日前搭捷運準備入座博愛座時，已經在位子上的12歲男童堅持要和母親坐，梅男只好去坐別的空位，等到梅男要下車時，先若無其事地走向車門，再突然伸手抓住男童的頭髮往前一推，害男童後腦撞到車廂牆壁，男童和母親當場嚇傻，台北地檢署認為，梅男涉嫌以強暴方式使人感到羞辱，18日依公然侮辱罪起訴。

梅姓男子是在龍山寺站搭上捷運，到西門町轉車時，遇到12歲男童坐在門口的博愛座，當時車廂內空位很多，男童又堅持要母親同坐在雙人席的博愛座上，男童母親只能不好意思地請梅男另外就座，梅男沒有多說什麼就轉頭入座。

當捷運行駛到中正紀念堂站時，梅男起身準備下車，卻在經過博愛座時，突然抓住男童頭髮，直接往車廂牆面推去，然後順勢下車離開，雖然男童只被抓頭去撞了1下，但男童和母親都被嚇壞了，也趕緊下車報案。

檢警調閱監視畫面比對找出梅男，梅男坦承使用被警方鎖定的敬老卡去搭捷運，卻矢口否認自己就是車廂影片內的乘客，雖然男童事後並未驗傷，但檢察官認為，梅男這突如其然地暴力舉動，就像公然打人巴掌一樣，已經足以使人感覺遭到羞辱難堪，因此依公然侮辱罪嫌起訴梅男。