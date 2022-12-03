Lexus不打燈鬼切！害後車「騰空翻側躺路中」　白目影片曝光

記者楊熾興／桃園報導

53歲林姓男子駕駛Lexus百萬休旅車，行經路口時不但跨越雙白線變換車道，還未打方向燈，造成後方直行73歲張姓男子駕駛休旅車閃避不及直接撞上，當場「飛高高」翻了一圈並波及路邊停放之白色自小客車，造成張姓老翁車上胡姓乘客身上多處擦、挫傷，經檢測雙方並無駕酒，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

▲▼直行車「飛高高」後再波及路旁停車。（圖／平鎮警分局提供）

警方調查，桃園市平鎮區延平路三段與新光路口3日10時許，林姓男子駕駛口休旅車變換車道時，後方直行張姓老翁駕駛之自小客貨車閃避不及直接發生擦撞，翻車後並波及路邊停放之自小客車，造成張姓老翁車上胡姓乘客身上多處擦、挫傷，所幸並無大礙。

撞擊瞬間自小客貨當場噴飛離地再踫撞路邊停放之自小客車，警方獲趕往處理經檢測雙方駕駛酒測值為0.00mg/l，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。警方呼籲，駕駛人駕駛車輛上路，除應遵守相關交通法令外，變換車道亦應禮讓直行車先行，以避免發生事故，造成傷亡。

網友則貼文臉書「爆料公社」質問「這種不良駕駛何時能汰除，我就問你到底怎麼開車的，違規變換車道還完全不看車」，網友回，「哇靠，一度完全騰空好屌喔！旋風衝鋒龍捲風」、「雙白線外切應付全責」、「好彈、飛高高」、「白車躺著也中槍」。