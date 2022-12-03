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去日本買鮮乳「旅日達人也選錯」！曝差別糗喊：現在才知道

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／日本自助旅遊中毒者）

▲旅日達人自爆，去日本買錯多年鮮乳。（圖／翻攝自Facebook／日本自助旅遊中毒者）

網搜小組／鄺郁庭報導

前台大感染科醫師林氏璧相當熱愛日本，在2009年就創辦粉專「日本自助旅遊中毒者」，吸引超過101萬人追蹤。隨著國境鬆綁，這位旅日達人也秒衝日本，不過，他今（3日）卻在粉專自爆，「我到這次才被網友提醒，乳飲料不是鮮奶」，呆呆地買錯了，以自身經驗提醒其他人，想去日本喝鮮奶要怎麼看。

「你們知道牛乳和乳飲料的不同嗎？」林氏璧在粉專貼出2種日本牛乳的照片，「我到這次才被網友提醒，乳飲料不是鮮奶，左邊這種生乳量不到50%，根本不可能太好喝啦！我還呆呆地買。」只見左邊的牛乳種類別註明為「乳飲料」；右邊的則是「牛乳」，下方還強調「生乳100%使用」。

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因為種類不同，林氏璧透露兩者價錢也有差，「前者150yen左右，後者就要上200yen了（分別約為新台幣34.1元、45.5元）。」更糗的是，當他問老婆的時候，「她說她早就知道了」，還很自豪地告訴他，「台灣跟日本都是，我從來沒買錯」。

貼文下方還有網友補充，「不會分辨沒關係，上面有個缺口的是鮮乳，是給眼睛不方便的人可以分辨用的」、「在日本買鮮奶，認『100%生乳』這幾個字」。也有人笑呼，「天啊！林大居然現在才知道，我去日本不論春夏秋冬，每早都要喝右邊的」、「全生乳不到200日圓，那邊可以牛奶自由好棒」、「台灣會寫鮮奶跟牛乳」、「林大竟然不知道」、「居然現在才知道XD」。

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