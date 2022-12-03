新北搶劫犯獄中來信道謝　警欣慰拆信…看完拳頭硬了！荒謬信件曝

記者戴上容／新北報導

幾年前犯下至少14案（搶奪、竊盜及毒品前科）的45歲黃姓男子，上周六（26日）又開始重操舊業，連續多天不斷在三重、蘆洲和板橋地區偷機車、行搶單身女子，警方（29日）於板橋逮到人，這名張狂的黃男，讓過去承辦的警方豁然想起，曾收到黃男來信，以為是黃男的懺悔信，沒想到信件內容讓人超無言，直呼令人拳頭硬了。

據了解，有搶奪、竊盜及毒品前科的45歲黃男居無定所，上周六 （26）騎著偷來的機車，不斷對獨自走在路上的女子下手行搶背包，多名被害女子飽受驚嚇，財物被搶。

新北警積極偵辦，29日等黃男在板橋買完東西戒心放鬆時持拘票圍捕，當場將黃嫌壓制逮捕，全案依刑法搶奪、竊盜及傷害案移請新北地檢偵辦。黃嫌狼狽落網後，抓過他的員警們突然想起，過去曾收過黃男在獄中所寄出的荒謬信件。

▲▼ 黃男狼狽遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

這封懺悔信件洋洋灑灑寫滿了滿滿的文字，內容提及，要向朋友「阿豪」以及BOSS問好，他能力不足下、走錯了路，在你們公司的時候，感受到關心，感恩你們三位相助，他感到澎湃與悸動，到時候交保了就出去關心2位朋友。

另他有一事想要拜託，他身上的錢被XX分局所扣押，但他的家人從未關心過他，在監內都是「以錢為道」，我可否請你匯2500元相助一次好嗎？待我回去會和你處理，且願你們助我一回，3Q。

收到的員警表示，當時收到這封信件是相當傻眼，他分析這名歹徒相當狡猾，前面文字都是套路，最後「借錢」才是他的目的，希望黃嫌這次收押入獄後能夠好好改過自新，不要再犯案。

▲▼ 黃男超荒謬信件內容曝光。（圖／記者戴上容翻攝）