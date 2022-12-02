男嬰出生3天被餵水嗆咳死亡！新手爸以為睡著　帶嬰屍大鬧醫院

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近日流傳一段影片，一名婦人抱著男嬰在醫院痛哭，拍攝男子說，「孩子死在醫院沒人管！」事後，醫院發布通報稱，男嬰是在其父親餵喝水後出現嗆咳，最後搶救無效死亡。

事發於河北邢台，相關影片可見，一名婦人抱著面部發紫的嬰屍哭泣；拍攝男子疑似是男嬰父親，憤怒表示，「我丈母娘抱著孩子。孩子死在醫院沒人管！」

▼ 網傳影片片段，婦人抱著嬰屍向醫院討說法。（圖／翻攝自秒拍）

寧晉縣中西醫結合醫院1日發布通報稱，孫姓產婦11月28日在醫院分娩男嬰；11月30日9時50分，該男嬰父親為其餵水後嗆咳，男嬰父親認為孩子已睡著。

通報指出，當天10時10分，男嬰父親呼叫醫護人員，醫生、護士到場組織搶救，雖經全力搶救，但未能挽回新生兒生命；醫院將繼續保持與家屬的密切溝通，積極尋求依法解決該事件的辦法。

此事今（2）日下午登上微博熱搜，網友紛紛表示，「當爸爸了也該瞭解一下生育知識吧，女的懷孕這十個月男的都在打遊戲嗎」、「所以女方辛苦懷孕生子，被不負責人的爸爸在醫院給照顧死了？」、「天吶 知道自己要成為父親 為什麼不去學基本的育兒知識」、「為什麼要餵水呀？？？？」。

還有網友分享自身經歷，「我就是出生第一天差點被餵水窒息死亡，家人和醫生搶救了很久後活了過來，但是心肺功能現在真的很不好，還有胃食道逆流等病症，小時候吃飯飲水時如果被逗笑，會以噴射式將食物或水全部嗆出。」

有醫生發文介紹，一般情況下，純母乳餵養的嬰兒不需要餵水，母乳中含有充足的水，嬰兒也可以根據自己的需求，通過調節吸吮母乳的次數和吸吮量來保證水分的攝取；同樣，使用奶粉餵養的嬰兒，如果喝按規定比例沖調的配方奶，由於其中的水分跟母乳差不多，也可以滿足嬰兒對水分的需求。