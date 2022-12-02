　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男嬰出生3天被餵水嗆咳死亡！新手爸以為睡著　帶嬰屍大鬧醫院

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近日流傳一段影片，一名婦人抱著男嬰在醫院痛哭，拍攝男子說，「孩子死在醫院沒人管！」事後，醫院發布通報稱，男嬰是在其父親餵喝水後出現嗆咳，最後搶救無效死亡。

事發於河北邢台，相關影片可見，一名婦人抱著面部發紫的嬰屍哭泣；拍攝男子疑似是男嬰父親，憤怒表示，「我丈母娘抱著孩子。孩子死在醫院沒人管！」

▼ 網傳影片片段，婦人抱著嬰屍向醫院討說法。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 男嬰被嗆死。（圖／翻攝自秒拍）

寧晉縣中西醫結合醫院1日發布通報稱，孫姓產婦11月28日在醫院分娩男嬰；11月30日9時50分，該男嬰父親為其餵水後嗆咳，男嬰父親認為孩子已睡著。

通報指出，當天10時10分，男嬰父親呼叫醫護人員，醫生、護士到場組織搶救，雖經全力搶救，但未能挽回新生兒生命；醫院將繼續保持與家屬的密切溝通，積極尋求依法解決該事件的辦法。

此事今（2）日下午登上微博熱搜，網友紛紛表示，「當爸爸了也該瞭解一下生育知識吧，女的懷孕這十個月男的都在打遊戲嗎」、「所以女方辛苦懷孕生子，被不負責人的爸爸在醫院給照顧死了？」、「天吶 知道自己要成為父親 為什麼不去學基本的育兒知識」、「為什麼要餵水呀？？？？」。

還有網友分享自身經歷，「我就是出生第一天差點被餵水窒息死亡，家人和醫生搶救了很久後活了過來，但是心肺功能現在真的很不好，還有胃食道逆流等病症，小時候吃飯飲水時如果被逗笑，會以噴射式將食物或水全部嗆出。」

有醫生發文介紹，一般情況下，純母乳餵養的嬰兒不需要餵水，母乳中含有充足的水，嬰兒也可以根據自己的需求，通過調節吸吮母乳的次數和吸吮量來保證水分的攝取；同樣，使用奶粉餵養的嬰兒，如果喝按規定比例沖調的配方奶，由於其中的水分跟母乳差不多，也可以滿足嬰兒對水分的需求。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／傳鄭文燦已收到調查報告！　市府正面回應了
發錢加碼到3000元！　6千人符合資格
台74線8車連環撞！　現場慘況曝
獨／台中陽光男被捕上銬！　檢警一看臉「不太像」認：抓錯人
葡萄牙今晚尬南韓！運彩最高賠率500　30歲男砸8萬拚了
桃園2歲男童墜8F亡！媽見他熟睡「出門20分鐘」　接噩耗情緒
快訊／雨彈下午再開轟！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恆大創始人許家印傳跳樓自殺！　員工PO出「最後對話」否認

兩岸青年海峽鄉創生活節創意大比拚　「金頭腦」團隊助力鄉村發展

男嬰出生3天被餵水嗆咳死亡！新手爸以為睡著　帶嬰屍大鬧醫院

16歲「卡達小王子」成陸網男神！一夜吸1千萬粉　比卡達人口還多

女騎士重摔躺地「顫抖求救」！往來人車當她是垃圾...冷血影片曝

抗拒身體發育！國一男「偷吃雌激素」被抓包　父：我的孩子毀了

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天　醫驚曝是「這病」

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男「眼球一夜全白」慘失明　只能換角膜

網購「一盒500根棉花棒」！她清點竟「少88根」　超狂數法曝光

中國央行行長：預計明年中國的通膨仍將保持在「溫和區間」

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

恆大創始人許家印傳跳樓自殺！　員工PO出「最後對話」否認

兩岸青年海峽鄉創生活節創意大比拚　「金頭腦」團隊助力鄉村發展

男嬰出生3天被餵水嗆咳死亡！新手爸以為睡著　帶嬰屍大鬧醫院

16歲「卡達小王子」成陸網男神！一夜吸1千萬粉　比卡達人口還多

女騎士重摔躺地「顫抖求救」！往來人車當她是垃圾...冷血影片曝

抗拒身體發育！國一男「偷吃雌激素」被抓包　父：我的孩子毀了

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天　醫驚曝是「這病」

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男「眼球一夜全白」慘失明　只能換角膜

網購「一盒500根棉花棒」！她清點竟「少88根」　超狂數法曝光

中國央行行長：預計明年中國的通膨仍將保持在「溫和區間」

沒動力、心情差是「冬季憂鬱症」找上身　心理師教你從五感療癒減壓

潭子公墓清空近3公頃土地　楊瓊瓔允爭取興建日照活動中心

喝茫約這！後山埤韓式料理結合「韓綜」好有梗　彩虹燒酒是人氣王

快訊／傳遭台大撤銷碩士學位…鄭文燦已收到調查報告！市府回應了

童玩溜滑梯摔傷...眼皮紅腫　大直「童話莊園」遊樂場負責人慘了

約會沒幫她付錢！女亂刀砍男友被捕　囚犯照曝光網戀愛：我幫你付

ET民調／最新十大政治領袖排行出爐　侯友宜蟬聯第1、賴清德居第2

口腔癌每年「新增8千、死亡3千」！民團籲制定「檳榔防治法」

台鐵開賣元旦連假車票！狂銷18.2萬張　客滿時段出爐

後龍鎮里長當選人現金1000元賄選　苗檢提起首件當選無效之訴

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

他在工廠流水線當眾勒殺同事！冷血片瘋傳

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

央視悼江澤民世足畫面變黑白　陸網氣喊：怎麼看球！

江澤民一輩子疼惜「她」

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男眼球全白慘失明換角膜

央視曝光江澤民安詳面容

認識3個月閃婚！男得知妻罹病急離婚：聘金還我

快訊／江澤民透明棺曝光！

網購500入棉花棒！她清點竟少88根　超狂數法曝

西安住宅大樓火災　已知5死3傷

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天

濾水器公司管線裝反！嬰兒喝重金屬廢水整年

國一男偷吃雌激素　父：我的孩子毀了

更多熱門

相關新聞

二寶黃疸被酸「上輩子不乾淨」！爸1句話嗆大媽

二寶黃疸被酸「上輩子不乾淨」！爸1句話嗆大媽

俗話說「千金難買好鄰居」，大家可能遇過「過度八卦」的街坊鄰居，總是會惹來滿肚子氣。一名爸爸就表示，家中二寶出生後有新生兒黃疸問題，因此頻繁帶兒子就醫，不料卻被鄰居大媽酸「是不是上輩子不乾淨？」讓他怒回「會跟妳的啃老兒一樣嗎？」將她擊退。

女抱走男嬰又棄嬰！「假扮護士」詭異影片曝

女抱走男嬰又棄嬰！「假扮護士」詭異影片曝

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

寶寶10個月僅7.4kg　發現竟是女傭偷下藥

寶寶10個月僅7.4kg　發現竟是女傭偷下藥

「保鮮膜包頭」狂親女兒！原因曝光

「保鮮膜包頭」狂親女兒！原因曝光

關鍵字：

新生兒新生兒照顧餵水嗆咳

讀者迴響

熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

傳論文抄襲遭撤銷士學位　鄭文燦取消2行程

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

恭喜余祥銓訂婚女友柔柔！親口證實「送了2克拉鑽戒」

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面