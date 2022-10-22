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24歲女「假扮護士」潛入醫院偷嬰兒　不到24hrs又棄嬰！詭異影片曝

▲▼西班牙24歲女子穿護士服潛入醫院產科病房，拐走新生男嬰。（圖／翻攝自推特／@LuisCalabor）

▲詭異女子穿護士服潛入醫院產科病房，拐走新生男嬰又棄嬰。（圖／翻攝自推特／@LuisCalabor）

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙警方最近逮捕一名24歲女子，她穿著「白色護士服」進入一家醫院，並在婦產科的走廊徘徊窺探，偽裝成護士的她藉口要幫新生兒驗血，結果竟然將一名剛出生男嬰帶出醫院，且不到24小時就將孩子遺棄在不遠處。附近居民表示，這名女子曾對外宣稱自己懷孕，甚至買了嬰幼兒用品回家。

根據法新社等報導，這起事件發生在西班牙北部港市畢爾巴鄂（Bilbao），監視器畫面拍到24歲女嫌19日晚間9點身穿白色護士服，進入巴蘇托醫院（Basurto Hospital）的產科病房，在走廊上不斷窺探各個房間。

地方安全部門主管表示，女子告訴工作人員說她要替新生兒進行血液檢驗，然後就把小孩帶走了，此外，女子當天也曾多次試圖用此藉口綁架多名嬰兒，「她去了好幾個病房，試著欺騙其他幾名母親，但起初幾次嘗試都沒有成功。」

隔天上午，她將拐騙來的新生男嬰帶到離醫院不遠處的一棟公寓建築裡，並棄置在一戶人家門口，按了電鈴後就離開。女性住戶洛培茲（Alicia Lopez）表示，自己當時正在煮早餐，一開門就只見到男嬰躺在地墊上。

警方依監視器畫面循線逮捕了24歲女嫌，她被捕時和一名友人在一起，據稱當下她處於激動的精神狀態。嬰兒被尋獲的附近社區居民表示，女嫌過去就曾告訴大家自己懷孕了，甚至還買了嬰兒的衣服和高腳用餐椅。

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