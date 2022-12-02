　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

室外脫口罩下一步！跨年管制研議中　BA.5疫苗本月進國小校園施打

▲▼ 因應跨年市府周邊封路，不少民眾直接席而坐，實名制人潮更是大排長龍。（圖／記者謝盛帆攝）

▲北市跨年活動，資料照。（圖／記者謝盛帆攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩第一階段鬆綁昨天上路，戶外可以免戴口罩，至於下一步防疫措施調整？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，國內疫情預期下周會來到最低點，後續將觀察疫情狀況作為年底大型活動防疫措施調整參考，相關措施正在研議中。另一方面，今天起開放5~11歲兒童接種追加劑，莊人祥表示，本月會啟動進入國小校園接種事宜，目前正在進行接種意願調查階段。

指揮中心口罩鬆綁分階段進行，第一階段從12/1起取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時得免戴。指揮中心指揮官王必勝昨日表示，觀察室外僅有5%人沒戴，而口罩政策會隨疫情狀況調整，如果大家自律、自主防疫做得好，也不排除加速做進一步開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對口罩鬆綁的下一步，莊人祥今日說明，還是要看疫情狀況，比較有可能調整的是年底大型活動，但還是要看疫情趨勢。莊人祥說，指揮中心監測目前國內疫情處於低點，本周疫情比上周同期下降3.8%左右，預估下周可能會再下降來到疫情最低點，接下來大概就保持這樣的狀態，不一定會再上升。

至於何時會來到第二階段「室內口罩鬆綁，僅正面表列場所要戴」，行政院首席防疫顧問張上淳日前受訪表示，以防疫角度來看，春節後最安全；莊人祥今日回應，目前講上路時程還太早。

▲▼中正紀念堂兒童疫苗接種站6／5落幕。（圖／台北榮總提供）

▲兒童接種新冠疫苗，資料照。（圖／台北榮總提供）

指揮中心今天起開放5歲至11歲兒童接種追加劑，其中6~11歲可打莫德納BA.5次世代疫苗，滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價BNT疫苗（兒童劑型）作為追加劑接種。

後續將進入國小安排校園接種，不過距離學期結束僅剩下1個多月，莊人祥表示，各縣市目前正在著手接種意願意見蒐集，約需要一周時間，下周會公布更多細節，估計本月就會陸續啟動國小校園接種。

目前國內共採購211萬劑莫德納雙價BA.5次世代疫苗，指揮中心統計，昨（1）全台共接種1萬9740劑，開打迄今累計接種24.4萬餘劑。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／傳鄭文燦已收到調查報告！　市府正面回應了
發錢加碼到3000元！　6千人符合資格
台74線8車連環撞！　現場慘況曝
獨／台中陽光男被捕上銬！　檢警一看臉「不太像」認：抓錯人
葡萄牙今晚尬南韓！運彩最高賠率500　30歲男砸8萬拚了
桃園2歲男童墜8F亡！媽見他熟睡「出門20分鐘」　接噩耗情緒
快訊／雨彈下午再開轟！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒動力、心情差是「冬季憂鬱症」找上身　心理師教你從五感療癒減壓

台鐵開賣元旦連假車票！狂銷18.2萬張　客滿時段出爐

太佛心！南澳鄉民47％確診　公所再發3千元振興禮券...6千人受惠

網紅打卡熱點來了！鹿港藝術村賞燈海　不倒小鹿、玉兔美不勝收

準備儲水了！高雄1.5萬戶12／6將「停水6hrs」　影響範圍曝光

室外脫口罩下一步！跨年管制研議中　BA.5疫苗本月進國小校園施打

台中這校學生超幸福　砸6.5億元蓋海景度假飯店級宿舍曝光

面積破萬坪！高雄全新親子聖地「時代公園」來了　9大遊戲區玩翻

吠陀占星12月運勢！水瓶財運旺　射手進入人生下個階段

班長校慶想請假！老師不准…當眾羞辱「除非你媽再婚」　單親媽怒了

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

沒動力、心情差是「冬季憂鬱症」找上身　心理師教你從五感療癒減壓

台鐵開賣元旦連假車票！狂銷18.2萬張　客滿時段出爐

太佛心！南澳鄉民47％確診　公所再發3千元振興禮券...6千人受惠

網紅打卡熱點來了！鹿港藝術村賞燈海　不倒小鹿、玉兔美不勝收

準備儲水了！高雄1.5萬戶12／6將「停水6hrs」　影響範圍曝光

室外脫口罩下一步！跨年管制研議中　BA.5疫苗本月進國小校園施打

台中這校學生超幸福　砸6.5億元蓋海景度假飯店級宿舍曝光

面積破萬坪！高雄全新親子聖地「時代公園」來了　9大遊戲區玩翻

吠陀占星12月運勢！水瓶財運旺　射手進入人生下個階段

班長校慶想請假！老師不准…當眾羞辱「除非你媽再婚」　單親媽怒了

沒動力、心情差是「冬季憂鬱症」找上身　心理師教你從五感療癒減壓

潭子公墓清空近3公頃土地　楊瓊瓔允爭取興建日照活動中心

喝茫約這！後山埤韓式料理結合「韓綜」好有梗　彩虹燒酒是人氣王

快訊／傳遭台大撤銷碩士學位…鄭文燦已收到調查報告！市府回應了

童玩溜滑梯摔傷...眼皮紅腫　大直「童話莊園」遊樂場負責人慘了

約會沒幫她付錢！女亂刀砍男友被捕　囚犯照曝光網戀愛：我幫你付

ET民調／最新十大政治領袖排行出爐　侯友宜蟬聯第1、賴清德居第2

口腔癌每年「新增8千、死亡3千」！民團籲制定「檳榔防治法」

台鐵開賣元旦連假車票！狂銷18.2萬張　客滿時段出爐

後龍鎮里長當選人現金1000元賄選　苗檢提起首件當選無效之訴

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

解禁仍戴緊口罩！他酸「台人奴性爆發」被打臉

再冷1天！3波冷空氣襲台時間出爐

史書華被嗆「牙醫閉嘴」　學生父北上道歉

三寶「自創停車位」　管理員神反擊

傳鄭文燦論文抄襲遭撤碩士學位！台大僅證實完成調查

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

呱吉直播遭質疑開戰館長　本尊解釋了

熱銷20年「好市多1夯食」停賣原因曝光！會員開轟

南半球女王細肩帶彈奶　「下流影片」曝光

最美里長陳紫渝IG「強吻照」曝光：熊寶喜歡

隱藏版來了！LINE「5款免費貼圖」曝光

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

傳論文抄襲遭撤銷士學位　鄭文燦取消2行程

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

恭喜余祥銓訂婚女友柔柔！親口證實「送了2克拉鑽戒」

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面