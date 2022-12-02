室外脫口罩下一步！跨年管制研議中　BA.5疫苗本月進國小校園施打

▲北市跨年活動，資料照。（圖／記者謝盛帆攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩第一階段鬆綁昨天上路，戶外可以免戴口罩，至於下一步防疫措施調整？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，國內疫情預期下周會來到最低點，後續將觀察疫情狀況作為年底大型活動防疫措施調整參考，相關措施正在研議中。另一方面，今天起開放5~11歲兒童接種追加劑，莊人祥表示，本月會啟動進入國小校園接種事宜，目前正在進行接種意願調查階段。

指揮中心口罩鬆綁分階段進行，第一階段從12/1起取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時得免戴。指揮中心指揮官王必勝昨日表示，觀察室外僅有5%人沒戴，而口罩政策會隨疫情狀況調整，如果大家自律、自主防疫做得好，也不排除加速做進一步開放。

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針對口罩鬆綁的下一步，莊人祥今日說明，還是要看疫情狀況，比較有可能調整的是年底大型活動，但還是要看疫情趨勢。莊人祥說，指揮中心監測目前國內疫情處於低點，本周疫情比上周同期下降3.8%左右，預估下周可能會再下降來到疫情最低點，接下來大概就保持這樣的狀態，不一定會再上升。

至於何時會來到第二階段「室內口罩鬆綁，僅正面表列場所要戴」，行政院首席防疫顧問張上淳日前受訪表示，以防疫角度來看，春節後最安全；莊人祥今日回應，目前講上路時程還太早。

▲兒童接種新冠疫苗，資料照。（圖／台北榮總提供）

指揮中心今天起開放5歲至11歲兒童接種追加劑，其中6~11歲可打莫德納BA.5次世代疫苗，滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價BNT疫苗（兒童劑型）作為追加劑接種。

後續將進入國小安排校園接種，不過距離學期結束僅剩下1個多月，莊人祥表示，各縣市目前正在著手接種意願意見蒐集，約需要一周時間，下周會公布更多細節，估計本月就會陸續啟動國小校園接種。

目前國內共採購211萬劑莫德納雙價BA.5次世代疫苗，指揮中心統計，昨（1）全台共接種1萬9740劑，開打迄今累計接種24.4萬餘劑。