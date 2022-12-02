　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

落選是參選的開始　李伯利繼續深耕地方四年後再戰

▲台南市第九選區（安平區、南區）候選人李伯利高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第九選區（安平區、南區）候選人李伯利高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選落幕，台南市第九選區（安平區、南區）11搶6，只有一位新人擠下老將上榜，政黨勢力仍由藍綠平分。選前當選呼聲頗高的李伯利，非常可惜高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。

「選舉落幕了，能與鄉親朋友建立感情是最大的收穫，很遺憾，沒能為支持者爭一口氣，一定要親自致意道歉」。李伯利採取細膩式的謝票，相較選前拜票行程時間多出1.5至2倍的時間，這麼做的原因，他說一方面是親自向支持者們道謝、致意，感謝大家對他的支持、鼓勵及陪伴，其次，親自向支持者們道歉，因為他讓大家恢復對政治的期望，結果卻讓大家失望了，他覺得很難過。

對於落選，李伯利指出，他在心態上的調整是很快的，有很多過去不懂的，都在學習、都在充實及檢討修正當中，比較難過的是，去傷害到這些支持者的心，讓他們難過、失落，這是我最在意的，因此，他親自一一向大家道謝同時致歉，讓大家傷心、失望了。

▲台南市第九選區（安平區、南區）候選人李伯利高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利表示，競選辦公室為轉型為服務處，服務專線也會留著，繼續為大家服務，繼續深耕地方。「議員的職責無非是服務與監督，目前我沒有辦法在議會議事廳來監督，但我能夠用直播，能繼續以發布新聞稿的方式，來監督我們的市政」。

▲台南市第九選區（安平區、南區）候選人李伯利高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利強調：「我希望能夠盡一切所能，來服務選民，會在未來的4年裡，繼續去認識更多人，也讓更多人認識我，不會讓這次的落選而功虧一簣，而是繼續延續，努力讓更多的人信任，致使其效應不中斷，更不是打掉重練，而是向上堆疊」。

李伯利說：「我從這次敗選的教訓學習到，要更深耕基層，讓民眾知道我真正在乎每個人的感受，傾聽每個人的聲音。請大家不要失望，對我來說，因為您們的支持才能打一場美好的仗，我也會為了與大家的承諾，繼續努力下去，請大家繼續建議伯利，讓我知道您們的需要，改變是我的選擇，前行是我的使命」。

▲台南市第九選區（安平區、南區）候選人李伯利高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利說：「從這次的選舉經驗，我決定要更多傾聽選民的需求，雖不能站在議會質詢，但我仍心繫這裡，不是為了選而做，而是為了做而選，我會延續我的理念和服務。不會讓口號曇花一現，傾聽人民的需求是伯利最大的初衷，若民眾有任何需求或是建議、意見，歡迎到服務處找伯利」。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
少女幫口交...男友挨告！她出庭自爆「我逼的」
開鍘了！　45名當選人恐「當選無效」
倪暄「爆退出樂天啦啦隊」！　經紀人回應
LIVE／王鴻薇參戰立委補選最新談話　吳怡農1句話轟蔡英文
最爭議判決！日本致勝球「疑出界」　截圖瘋傳
快訊／鄭文燦遭檢舉論文抄襲！　台大：已完成調查
呱吉開戰館長「利益受影響才抗議」　網戰翻
快訊／桃園2歲童高樓墜落　傷勢嚴重亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市管樂節12／16登場　晚會壓軸名單曝光：伍佰+China Blue

壯觀花瀑美炸！武陵農場萬壽菊盛開　200公尺澄黃花牆飄香氣

雞界藍寶堅尼！產10元大冬瓜迷你蛋　網讚：申請金氏世界紀錄

落選是參選的開始　李伯利繼續深耕地方四年後再戰

被飲料耽誤的意麵店　痛風者的最愛「霸氣浮誇海鮮麵」

台東縣稅務局榮獲全國地方稅丙組地價稅稅籍清查第1名

獎勵廉能幸福台東　縣府表揚6位廉潔楷模人員

台南酒駕肇事下降　黃偉哲要求持續改善

112年「綠色環境給付計畫」　1月3日起開始受理申報

2022桃園國際移民日　12／3-4「同樂新舞台、新市集」熱鬧展開

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

嘉義市管樂節12／16登場　晚會壓軸名單曝光：伍佰+China Blue

壯觀花瀑美炸！武陵農場萬壽菊盛開　200公尺澄黃花牆飄香氣

雞界藍寶堅尼！產10元大冬瓜迷你蛋　網讚：申請金氏世界紀錄

落選是參選的開始　李伯利繼續深耕地方四年後再戰

被飲料耽誤的意麵店　痛風者的最愛「霸氣浮誇海鮮麵」

台東縣稅務局榮獲全國地方稅丙組地價稅稅籍清查第1名

獎勵廉能幸福台東　縣府表揚6位廉潔楷模人員

台南酒駕肇事下降　黃偉哲要求持續改善

112年「綠色環境給付計畫」　1月3日起開始受理申報

2022桃園國際移民日　12／3-4「同樂新舞台、新市集」熱鬧展開

台積電赴美設廠技術、人才外流？　經長王美花：沒有這些問題

合體館長狂轟民進黨！黃國昌喊辦遊行「明年凱道見」　1.7萬人力挺

快問快答揭球后戴資穎真實一面　阿嬤牌球拍征戰世界如神助

美房市連9月銷售下滑！　Q3比去年大跌30％

內閣是否改組？蘇貞昌：會期結束後「有結果會跟大家報告」

比特幣再跌40%！新興市場教父：明年恐跌至1萬美元

iPhone14 Pro產量第4季現缺口　外資：轉單和碩、立訊

《綜藝玩很大》隔3年解封飛韓！　超狂來賓陣容曝光

阿Ben半個月內「二度確診」！　翻白眼嘆：脫不脫口罩請自行負責

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

地方熱門新聞

彰化幸運兒繳電信費　中千萬發票

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

台南市17處新建置科技執法1日啟動

幸運77777！　桃園辦理微電車「AC」號牌標售

快訊／台中太平淨水器工廠大火

台南酒駕肇事下降

王惠美大贏9.6萬票　唯獨這鄉攻不下　

痛風者的最愛「霸氣浮誇海鮮麵」

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前有優惠

嘉義市花海生活節12／10登場

李伯利繼續深耕地方四年後再戰

新北精釀啤酒觀光酒廠　業者帶動地方發展

台東「舊站特區」概念設計　獲英國倫敦設計大獎金獎

屏東縣出火地區營運移轉　縣府啟動招商

更多熱門

相關新聞

林穎孟落選「關閉臉書」　個人臉書回應了　

林穎孟落選「關閉臉書」　個人臉書回應了　

2022九合一大選投票結果中，台北市市議員第六選區（大安、文山）僅無黨籍的林穎孟未順利連任。事後，林穎孟在臉書預告「要離開了」，27日將臉書粉專關閉，讓許多粉絲非常擔心。對此，林穎孟30日晚間終於在個人臉書發文回應。

得票遠超預期！候選人卻開心不起來

得票遠超預期！候選人卻開心不起來

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

陳以信宣布返鄉參選區域立委

陳以信宣布返鄉參選區域立委

即／板橋「落選里長」遭黑衣人圍毆！

即／板橋「落選里長」遭黑衣人圍毆！

關鍵字：

落選參選李伯利深耕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

史書華被嗆「牙醫閉嘴」　學生父北上道歉

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

住在台北市哪一區「最方便」？　答案一面倒

日本神奇逆轉西班牙晉級16強

匿名者挺白紙革命　癱瘓陸政府網站

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面