落選是參選的開始　李伯利繼續深耕地方四年後再戰

▲台南市第九選區（安平區、南區）候選人李伯利高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選落幕，台南市第九選區（安平區、南區）11搶6，只有一位新人擠下老將上榜，政黨勢力仍由藍綠平分。選前當選呼聲頗高的李伯利，非常可惜高票落敗，他決定繼續深耕安平區、南區，「四年後再戰」。

「選舉落幕了，能與鄉親朋友建立感情是最大的收穫，很遺憾，沒能為支持者爭一口氣，一定要親自致意道歉」。李伯利採取細膩式的謝票，相較選前拜票行程時間多出1.5至2倍的時間，這麼做的原因，他說一方面是親自向支持者們道謝、致意，感謝大家對他的支持、鼓勵及陪伴，其次，親自向支持者們道歉，因為他讓大家恢復對政治的期望，結果卻讓大家失望了，他覺得很難過。

對於落選，李伯利指出，他在心態上的調整是很快的，有很多過去不懂的，都在學習、都在充實及檢討修正當中，比較難過的是，去傷害到這些支持者的心，讓他們難過、失落，這是我最在意的，因此，他親自一一向大家道謝同時致歉，讓大家傷心、失望了。

李伯利表示，競選辦公室為轉型為服務處，服務專線也會留著，繼續為大家服務，繼續深耕地方。「議員的職責無非是服務與監督，目前我沒有辦法在議會議事廳來監督，但我能夠用直播，能繼續以發布新聞稿的方式，來監督我們的市政」。

李伯利強調：「我希望能夠盡一切所能，來服務選民，會在未來的4年裡，繼續去認識更多人，也讓更多人認識我，不會讓這次的落選而功虧一簣，而是繼續延續，努力讓更多的人信任，致使其效應不中斷，更不是打掉重練，而是向上堆疊」。

李伯利說：「我從這次敗選的教訓學習到，要更深耕基層，讓民眾知道我真正在乎每個人的感受，傾聽每個人的聲音。請大家不要失望，對我來說，因為您們的支持才能打一場美好的仗，我也會為了與大家的承諾，繼續努力下去，請大家繼續建議伯利，讓我知道您們的需要，改變是我的選擇，前行是我的使命」。

李伯利說：「從這次的選舉經驗，我決定要更多傾聽選民的需求，雖不能站在議會質詢，但我仍心繫這裡，不是為了選而做，而是為了做而選，我會延續我的理念和服務。不會讓口號曇花一現，傾聽人民的需求是伯利最大的初衷，若民眾有任何需求或是建議、意見，歡迎到服務處找伯利」。