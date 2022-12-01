台灣女足實力被世界看見　劉世芳爭取出任亞足聯執委

▲民進黨立委劉世芳長期關注足球議題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

長期關注足球運動的民進黨立委劉世芳1日透過新聞稿表示，已收到來自國際足球總會（FIFA）的來信，表明已確認她競選亞足聯（Asian Football Confederation，AFC）女性執委（東區）職位，以及國際足總女性理事會（Female Council member）的資格，她將盡全力爭取其他會員國的支持、為國爭光，讓世界看見台灣。

劉世芳近日獲東南亞足球聯盟（AFF）邀請，11月中旬以觀察員身分出席在柬埔寨舉行的AFF大會，並在AFF理事會中向12個會員國代表爭取支持，出任亞足聯女性執委。

劉世芳表示，台灣足球、尤其是女足的實力，逐漸被世界看見，今年年初，台灣女足更在世界杯資格賽（亞洲盃）中拚進八強。她指出，希望能替亞洲的女足發展發揮一份力量，並強化亞洲國家的足球交流，也希望能藉此機會，將台灣發展女足以及推動運動場上平權的經驗分享給其他國家。

AFC執委會選舉將在2023年2月1日至2日的巴林會議舉辦，屆時所選出執委任期為2023至2027年，劉世芳被提名為AFC女性執委，與之競爭的候選人有巴勒斯坦的Susan Riyad Abdelrahim Alshalabi、孟加拉的Mahfuza Akhter、寮國的Kanya Keomany以及北韓的Han Un Gyong。據悉，劉世芳可望成為近年首位具備FIFA執委會候選人資格的台灣人。