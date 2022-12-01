賭世足神準爽賺67萬！他想領錢「網站消失」　友人烏鴉嘴成神預言

▲世足比賽引起廣泛關注，不少人會下注球隊，藉此獲得樂趣、贏得獎金。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／柯振中報導

近日世足風靡全球，不少民眾喜歡下注後觀看比賽，不但能體驗球隊贏球的樂趣，還可以賺點小確幸。不過，一名網友在某網站玩運彩投注，前前後後共投注了6萬元，最後翻倍成67萬元，讓他相當興奮，沒想到友人一句話竟預言成真，所有獎金「啪，都沒了」，讓他瞬間崩潰。

一名男子在Dcard分享，朋友日前找他一起玩運彩、賭世足，並分享自己的戰績，先押了沙烏地阿拉伯，結果1萬元翻倍成2萬元，後來又入金5萬元，加上翻倍得來的2萬元，全部押在日本隊上，結果翻了超過10倍，變成了67萬元，眼光相當精準。

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▼這名神人連續2次押中，花了6萬元贏得67萬元，想領錢卻悲劇了。（圖／翻攝Dcard）



男子替朋友的戰績感到驚訝，但也提出疑問，「會不會領不出來？」朋友才說完不會、等等會提領出來，還打算再押韓國隊，沒想到進入押注網站時，竟是一片空白，網站完全連不上去，不禁崩潰直喊「X你X，我的錢消失了！」

離譜的對話曝光後，不少網友抱持著幸災樂禍的心態，不斷出言嘲諷，「網址就不是官方運彩的，是的話不可能領不出來，直接下課」、「為什麼不買官方的運彩」、「超可悲，合法的不完，偏走歪路」、「三個字，超級可悲！」

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