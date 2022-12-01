立委要求政府推動低軌衛星產業　鼓勵業者改善台東山區通訊品質

▲劉櫂豪要求政府推動低軌衛星產業鼓勵業者優先改善台東山區通訊品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪1日於立法院交通委員會質詢數位發展部唐鳳部長，針對政府積極推動低軌衛星計畫，開放業者申請商業運用，應鼓勵引導業者加速改善台東山區的通訊品質，提升通訊人權，促進區域均衡。

劉櫂豪說明，隨著衛星發射成本降低，以及衛星小型簡單化趨勢，帶動各國在衛星太空的發展，我國亦積極投入相關產業推動，今年也正式發布施行太空發展法。劉櫂豪指出，數位發展部在報告上提及，衛星通信可透過其廣域涵蓋之特性與地面通信互補，提供船舶、航空器，及離島、山區等不經濟地區之訊號涵蓋，降低普及服務所需支出成本，強化我國電信網路數位韌性。這顯示在台東的偏遠山區，通信業者目前無法建設到4G、5G的涵蓋率，未來可透過低軌衛星成本較低的特性來處理，改善山區的通訊品質。

部長唐鳳表示，對於人口密度較低的偏鄉地區，會透過普及服務基金加速建設，而目前推動的低軌衛星，將於明年初推動研商會議時，把新興科技部分也納入普及基金規劃，改善山區的通訊品質。同時也鼓勵地方社區自行與業者合作公益創新透過通訊網路建設協助社區公益服務，最高予以500萬元補助。

劉櫂豪特別提及，在台東有許多青年透過地方創生、文化復振、社區營造等政府的相關專案計畫，來返鄉就業，更有許多山區的農業、民宿業者等，都需要透過便利的通訊網路，才能促進地方發展，因此數位發展部針對低軌衛星發展，除了對業者的管制外，更應提供誘因來促進地區的發展。唐鳳部長說明，目前數發部所屬數位產業署已研議規劃相關的獎補助計畫，提供社區針對公益創新的部分與通信業者合作改善通訊環境，透過通訊網路來協助社區的公益服務，最高補助500萬元，以促進數位環境的發展。