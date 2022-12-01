台東「舊站特區」概念設計　獲2022英國倫敦設計大獎金獎

▲台東縣「舊站特區」概念設計，榮獲2022英國倫敦設計大獎金獎肯定。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣「UNICA舊站特區」概念設計，繼今年7月奪得2022法國NOVUM DESIGN AWARD(NDA) 「城市規劃與景觀設計」類別金獎的最高殊榮後，近日再傳捷報，11月又在2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design - International」類別中脫穎而出，更成為該獎項7組得獎作品中唯一奪得金獎的設計作品。

台東縣政府表示，「UNICA 舊站特區」概念設計在實用性、建築美學、環境永續等都獲得高度肯定，也處處可見別出心裁的巧思，入口處蝴蝶優雅舞動翅膀的意象映入眼簾，彷彿向每位縣民、來台東遊客展開雙臂，傳遞在地蓬勃的生命力，更宣告此地以百年舊站與市區重點觀光文創場域為基礎，如破繭成蝶般的成為市中心最具代表性的城市亮點。

交通及觀光發展處進一步說明，建築設計中大面積使用玻璃透明鏤空的形式，運用陽光使空間明亮通透，進而降低耗電、達到節能減碳效果，更充分發揮在地優勢，民眾只要抬頭仰望即可欣賞台東的藍天白雲與最美星空。除了創新整合，「UNICA舊站特區」概念設計也延續台東百年舊火車站精神，留下車站、月台與部份鐵軌，將承載歷史的建築轉化、新譯，讓園區保留在地各個時代的城市記憶。