台電也接電費催繳電話　「想騙個資」呼籲民眾小心勿上當

▲台電台東區處提醒，不會請用戶匯款或依語音操作繳付電費，民眾請不要上當。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台電台東區處近日接獲詐騙集團假冒電力公司語音:「電費帳單逾期未繳請儘速繳納，否則將於24小時內斷電，如有疑問重聽請按1或轉接客服人員請按9」，藉此詐取民眾個資及聯絡方式，台電提醒民眾不要上當。



台電台東區處表示，過去詐騙手法有將來電顯示號碼偽造成台電公司電話，誆稱用戶電費逾期未繳，要求用戶依語音操作匯款；也有詐騙集團假意提醒可至台電繳費，藉此降低用戶戒心，當用戶再進一步詢問有無其他繳費方式時，詐騙集團便誘導用戶以匯款繳付等方式騙取錢財。其他也有如寄送不實電子郵件，以通知退款為由，在信件中夾帶連結，誘騙民眾透過「得到退款」連結，詐取個資，台電呼籲，民眾注意前述詐騙手法，不要上當。

台電公司繳納電費方式有台電臨櫃繳納或持單到超商、金融機構、郵局、農會、信用合作社繳納或電費代繳，沒有電費單者可以到四大超商多媒體事務機列印條碼補單繳納，還可直接下載台電ＡＰＰ繳納電費，並無語音催繳服務。



對於逾繳費期限尚未繳費用戶，台電會以書面提醒電費未繳，若用戶留有連絡電話，也會由服務人員以電話催請用戶儘速赴當地服務中心（所）繳費，絕不會請用戶匯款或依語音操作繳付電費。