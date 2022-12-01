將交接市政給張善政　鄭文燦深夜發文嘆：桃園永遠是我的責任

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選落幕，國民黨張善政當選下屆桃園市長，而即將卸任的桃園市長鄭文燦則被推舉擔任「2022年大選檢討小組」召集人。對於市政交接，鄭文燦昨日表示，目前已指定市府秘書長黃治峯組織交接小組給張善政，並盼他能讓桃園發展得更好。面對自己的任期即將結束，鄭文燦也感嘆，「這八年的努力是很有價值的，未來的日子我都會支持桃園，桃園永遠是我的責任。」

「這八年的努力，是很有價值的。」鄭文燦30日表示，這句話是他在市政會議上，曾經對市府團隊說的一段話，他由衷感謝所有市府團隊同仁，一起完成八年的光榮成績，打下城市發展的基礎，讓桃園成為宜居宜業的城市，包括軌道建設、桃園航空城、亞洲矽谷計畫及先進半導體基地都正在進行，桃園已經不一樣了。

對於12月25日的市政交接工作，鄭文燦說，目前他已指定黃治峯組織交接小組，包括人事、秘書、財政、新聞等副首長協助交接工作，讓市政可以無縫接軌，在穩定的基礎上，讓桃園持續地往前走，「我也要祝福張善政市長領導的市府團隊，能讓桃園發展得更好，市民生活更加幸福。」

鄭文燦表示，每一場選舉對於各個政黨都是考驗，得失成敗必須要開誠布公、坦然面對、徹底檢討。一個政黨的生命，在於人民的支持，這是永遠不變的道理，民意始終是一個政黨前進的基礎；因此，謙卑傾聽被忽略的民意，讓沉默的選票所代表的意義，成為再起的動力，不怕改正錯誤，不怕學習成長才會有未來。

鄭文燦指出，在選戰期間，有許多無中生有的抹黑影響市長及市政府形象，他與團隊都會提供完整資料，攤在陽光下，讓司法公正裁決，遏止惡質選風。他強調，「市長任期即將結束，未來的日子，我都會支持桃園。『深愛桃園』已刻在我的DNA，桃園永遠是我的責任，我深愛的故鄉。」