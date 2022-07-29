蘇煥智推中正紀念堂變身「電影創作園區」　提產業高值化解決低薪

▲蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

前台南縣長蘇煥智29日舉行記者會，宣布參選台北市長。對於台灣低薪問題，蘇煥智提出將中正紀念堂轉型成「電影創作園區」，且北市府與中央各出資1000億創投基金，推動年輕人發展影視產業，以達產業高值化之目的。最後再整合北北基，帶動台北邁向國際化都市。

蘇煥智認為，面對台灣低薪問題，最重要的就是將產業高值化，若想將產業高值化則需發展電影業。他舉例1998年亞洲金融風暴，韓國面臨破產，前後花了24年的時間才使國內品牌與日本品牌並駕齊驅，其關鍵就是推動影視產業。

「台北是座人才濟濟、充滿創意、資金豐沛的國際城市」，蘇煥智說，過去大家為了中正紀念堂吵得不可開交，但現在不該繼續吵下去，政府應替年輕人創造夢想，將中正紀念堂轉型成「電影創作園區」，讓台北成為台灣電影產業的龍頭及核心基地。

除了將中正紀念堂轉型成電影創作園區，蘇煥智更補充，若北市府與中央各出資1000億創投基金發展電影業，再加上民間投資，大約能爭取到6000億的電影創作費。不僅如此，他也計畫在電影創作園區周邊設立文教設施，使台北成為創意靈魂中心，將「轉型正義」之爭變成推動台灣品牌提升、解決台灣低薪的重要策略。

提到國際化，蘇煥智批評，歷任市長皆稱要讓台北成為國際城市，與東京、首爾、新加坡並駕齊驅，但台北市長柯文哲任期將滿，卻不見任何成效。蘇煥智主張，仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾採取雙城治理模式，整合北北基，將人口提升至將近800萬、流動人口約1000萬的城市，以此規模與東京、首爾、新加坡競爭。最後再結合中正紀念堂的電影創作中心，「我們的市場規模將超過1億，比韓國市場規模大，這就是具體將台北邁向國際化的策略。」