2個月捏造19次出勤！消防員擅離職守又竄改紀錄　超慘下場曝

▲苗栗一名楊姓消防員1年被記2個大過，遭到免職。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名楊姓消防員於2020年上半年只出勤47次，但填載的救護次數和急救人數累計卻高達162次，此外他還有執勤時擅離職守、偷竊、被討債集團追債等問題，總共被記2支大過，遭到免職。其中楊男利用職權，擅自登入衛福部管理系統，在4月到5月間的紀錄上為自己增加19筆出勤資料的部分，苗栗地院依偽造文書罪，處1年3月徒刑，全案還可上訴。

據了解，楊男於2020年間，因私人問題被討債集團追債到消防分隊門口，損害消防局形象，又偷拿同事的高粱酒、竊取民眾腳踏車，還在值勤時，沒報備就無故外出，導致值班台無人值守，或未執行當日的火警救災勤務，經功過相抵已被記2大過，遭受免職。

判決指出，楊男在任職期間，於2020年6月12日值班時使用公務電腦，明知道自己沒有權限，仍以苗栗縣消防局帳密登入衛福部管理系統，調出救護紀錄後，擅自在4月到5月間，為自己增加19筆出勤紀錄。苗栗消防隊發現資料遭竄改，將此案移送警局偵辦，警方循線找到楊男涉案，依偽造文書罪起訴。

全案審理時，楊男辯稱他值班當天有使用電腦，但只是單純瀏覽網頁，可能有人想陷害、嫁禍自己。但法官查看出勤救護清冊，發現楊男從2020年1月1日到6月30日為止，只出勤47次，但填載的分隊個人緊急救護次數暨急救人數累計次數卻高達162次，楊男若被陷害，可自行輕易察覺出勤紀錄的異狀，不會默不作聲，認為楊男犯行屬實，依公務員假借職務上之機會，故意犯無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪，處1年3月徒刑，全案還可上訴。