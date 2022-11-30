12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

▲體驗大武山下的美好生活，屏東最夯「潮旅行」開跑，還能走進古樓部落的金銀花田。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

屏東最夯「潮旅行」開跑！由12家在地品牌擔任「村落策展人」，策劃出12條結合生態、美食、文化體驗的旅行路線，包括夜訪火龍果田，在田園餐桌吃火龍果入菜料理；拜訪全台唯一自給自足的掌中劇團「明興閣」、走入可可田、品嚐部落美食和祭典⋯等，感受大武山下充滿魅力的美好生活。

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▲走訪潮州國寶「明興閣掌中劇團」，體驗戲班人生、戲台餐食、戲偶彩繪、野台試戲⋯等。（圖／記者林育綾攝）

「潮旅行」由台灣好基金會發起，此次主題緊扣「大武山下的在地生活」，結合了「聚落」、「產物」、「飲食」三大面向，交織出屬於大潮州的生活樣貌，12月3日正式開跑，為期4個月至2023年3月18日。

台灣好基金會執行長李應平表示，潮旅行來自大家一起共創，而如今疫情解封，很多人都趕著計畫出國，不過她認為「台灣的鄉鎮也準備好了，請大家別忘了，美好的風土人情不只在遠方，也在台灣大大小小的鄉鎮裡。」

▲▼「夜訪火龍果」田園餐桌，更與在地私廚 The Kinfolk 合作，品嚐火龍果入菜料理。（圖／記者林育綾攝）

12月以品果、品戲為主，其中創立「賈茲格斯精品咖啡館」的排灣族張金山提到，這次帶旅人們前往春日鄉500公尺高的精品咖啡莊園，同時位於潮州鎮上的咖啡館已經耕耘第7年，預計吸引咖啡控慕名。

另有全台灣唯一能夠自給自足的「明興閣掌中劇團」，團長蘇俊榮分享，明興閣又稱為蘇家班，就是全家總動員，從製作戲偶、戲服、表演、教學傳承、演奏樂器等全部自己來，一個家就有2位國寶級人物，包括他的父親蘇阿明「阿明師」能自編、自導、自演；叔公蘇明雄也是重量級的戲偶雕刻師。

▲▼「明興閣掌中劇團」帶旅客體驗戲班人生、戲台餐食、戲偶彩繪、野台試戲⋯等。（圖／記者林育綾攝）



1月時，還能到萬巒五溝水散步，走訪客家庄的傳統伙房、品嚐客家庄風味午餐，甚至能體驗插秧。「五溝水守護工作站」劉晉坤提到，很多河川、水圳因為受到污染或被水泥化，逐漸被世人遺忘，就像《神隱少女》的情節；而他們長期以來為了維護五溝水的美，讓人們想起親近水的美好，已經奮鬥了20年，任務也還在持續，期望人們這次拉近跟水之間的距離，回到家也能重新重視家鄉水域的重要。

另外也能更深入了解南州的青農生活，見證「蓮霧傳奇」，像是走入傳奇教育休閒農場的蓮霧田，除了帶路騎自行車遊南州，還可以體驗摘採蓮霧、製作窯烤披薩、吃蓮霧披薩、貝果、製作蓮霧筆等，從蓮霧的花到果、從果到果乾都能利用。

▲▼深入了解青農生活，體驗摘採蓮霧、吃蓮霧披薩、貝果、製作蓮霧筆等。（圖／記者林育綾攝）

2月能到「嘉後休閒農園」，主人宋麗娟期望讓更多旅客認識具悠遠文化的「古樓部落」，品嚐排灣族vuvu過去吃的搖搖飯，親近部落種植的民俗植物「金銀花田」，也體驗屬於部落的祭祀文化。還能到泗林里的可可田，體驗農村風味餐、認識可可、手作可可醋；「林學校」呈現泰武村落的傳統風味餐「峰餐桌」等。3月則不能錯過民治溪畔的花旗木的落櫻紛飛，活動最後收攏在潮州鎮內，感受這個鄉鎮的無限活力。

▲▼到「嘉後休閒農園」體驗「古樓部落」文化，吃傳統搖搖飯。（圖／記者林育綾攝）

12條旅行路線，像是大武山的稜線，放射至潮州庄和鄰近鄉鎮，從來義、二峰圳、萬巒、民治溪、潮庄外（泗林里、蓬萊里、崙東里、九塊里）、南州鄉、春日鄉，展演出至今仍是引領潮流的屏東中心，帶領旅人走進平時不容易看見的生活內涵，體驗美好儀式感。「潮旅行」自12月3日起到3月1日舉辦12場次，即日起在Accupass活動通售票平台啟售，採精緻小團，每場限額20名。

▲在嘉後休閒農園，親近部落種植的民俗植物「金銀花田」，親自摘採做成金銀花茶。（圖／記者林育綾攝）