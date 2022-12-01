遭網友私訊威脅提告　牙醫史書華：高嘉瑜妳弄出來的支持者

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗，許多綠營網路上的「意見領袖」被指控為戰犯。其中，「盾牌牙醫史書華」PO出網友的私訊、個人資訊等，稱被威脅而提告，對此，史書華也在貼文下方標記民進黨立委高嘉瑜說，「妳弄出來的支持者」。

據悉，高嘉瑜、王世堅等人選後痛批側翼網軍成為豬隊友，害民進黨選情大敗。史書華不甘心，直接到高嘉瑜的臉書下方質問「側翼」的定義，最終兩人未談出結果。

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史書華昨晚PO文表示，她去高嘉瑜的貼文下方留言後，被許多帳號私訊攻擊，其中一人的私訊提及他曾去高嘉瑜留言的「口不出惡言」，因此認為這名網友是看到他的話而來私訊威脅，「這位支持者很明顯就是因為高委員抹黑我的言論拉高仇恨值，謝謝高嘉瑜」。

▲牙醫史書華認為遭到私訊威脅，跟高嘉瑜有關。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）



▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者張君豪翻攝）



從史書華貼出兩人的對話截圖顯示，該名網友罵史書華雖說口不出惡言，卻留下惡言，質問史書華「敢上法院嗎？你X的你沒種的龜孫子」，而史書華則回「快去告」。對此，該名網友則繼續回，「我朋友會去拜訪你，會讓你知道飯可以亂吃話不能亂講」，讓史書華決定提告。

史書華透過網路肉搜出該帳號的身分，確認對方的公司、姓名等，完成提告後將其PO在他13萬人追蹤的粉專說，「如果我或是診所，或是同事家人出了任何意外，至少知道可以找誰究責」、「想盡辦法打擊我讓我閉嘴，甚至要擔心的人身安全。我害怕、擔、恐懼、憤怒，但不會屈服於你們這些惡人的」。

史書華PO出貼文後3小時吸引4700多人按讚留言，他也再次於留言處標記高嘉瑜說，「高嘉瑜妳弄出來的支持者」，但高嘉瑜皆未回應。

選舉都選完了 被追殺也夠了吧？ 什麼側翼 賣淘寶 中國華 標籤貼一堆 想讓我閉嘴 朱之流就算了 連選舉選輸輔選不力的民進黨立委都可以抹黑我 （「口不出惡言」是我在高嘉瑜委員那邊留言的內容... 由盾牌牙醫史書華發佈於 2022年11月30日 星期三

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