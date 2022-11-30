嘉義市配合中央流行疫情指揮中心　校園12／1起放寬戴口罩規定

▲嘉義市校園自12/1起，放寬戴口罩規定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應中央流行疫情指揮中心28日宣布，考量國內疫情趨緩，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，嘉義市政府29日宣布校園也將配合中央規定放寬校園戴口罩規定。

市長黃敏惠表示，在校園中師生進入教室仍須戴口罩，但在室外空間活動、室內運動及音樂課歌唱或吹奏樂器類課程，得不佩戴口罩 ，但應隨身攜帶或準備口罩，若師生有相關呼吸道症狀或接觸校外人士及與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。另考量校園健康安全，校外人士進入校園內，仍應全程戴口罩。又因應疫情趨緩，生活逐步回歸日常，為提倡健康運動，嘉義市立田徑場自12月1日起恢復從早上4時至晚間10時開放。

教育處處長林立生表示，防疫期間戴口罩不僅可以減少COVID-19疫情發生，對於學生感染呼吸道病毒的情形也有改善。但考量疫情逐漸趨緩以及配合中央政策的調整，市府也將於12月1日起調整校園的防疫措施，放寬口罩防疫制度，但防疫鬆綁卻不能鬆懈，我們也鼓勵學生下課多出去運動，運動完後回教室仍要戴上口罩，隨時勤洗手、維持良好的衛生習慣，保護自己也保護他人，共同維護健康的校園。