才跟社工說「我很安全」　她轉身雙刀弒夫！全身血伴屍1小時自首

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名婦人30日凌晨1點多，手持菜刀、水果刀朝熟睡中丈夫的胸口、頸部狠劈猛刺，直到其斷氣為止！婦人全身沾滿丈夫鮮血，伴屍1小時後報案自首，警方訊後依殺人罪送辦。對此，新北市社會局表示，人妻在本月初獲保護令，29日社工與其聯繫時，還得到「我很安全」的回應，沒想到發生憾事。

據了解，63歲季姓婦人與74歲范姓老翁結婚超過30年，育有2名子女，平日子女居住外地，夫妻倆住在重陽路二段某公寓。范翁有酗酒惡習，醉後常言語辱罵季婦，時常懷疑她不忠還出手毆打，季婦不堪折磨，多年來屢屢報警。但季婦又因為種種考量決定不申請保護令，忍氣吞聲繼續與丈夫同住…近期季婦實在受不了因此報案，在轄區警方協助下，本月初成功申請保護令。

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者游宗樺攝）

29日晚間，范翁又酗酒並出聲辱罵妻子，季婦心一狠，於30日凌晨1點多，趁范翁躺床熟睡時，手持菜刀、水果刀朝其頸部、胸口猛刺。季婦犯後伴屍約1小時再報案自首。警方到場發現，季婦情緒穩定坐在客廳，范翁全身是血躺臥房內床上明顯死亡，立即封鎖現場並將季婦上銬，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。

新北市家防中心主任許芝綺表示，季姓婦人有10次家暴通報紀錄，且季婦在新竹縣的親友家及三重家之間多次往返跟居住，所以兩縣市的社工共同合作維護季婦的人身安全，包括討論安全計畫、經濟輔助等需求、住所的安排、親友的資源，以及未來的規劃跟發展，同時也結合警政單位申請保護令，約制、告誡范翁不可再有暴力行為發生。

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

許芝綺還提到，季婦有在本月初獲得核發暫時保護令，而社工在29日還有再跟季婦接觸，當時季婦表示她的人身安全是沒有疑慮的，沒想到仍發生憾事。

許芝綺說，家庭暴力事件的發生，大多都跟生活瑣事、互動以及感情因素是有關聯性的，如果長年互動並不是非常好的話，我建議要尋求親友的資源，像是投靠親友，或是入住政府安排的庇護所，先遠離暴力的情境，不讓暴力事件重複出現，以避免發生憾事。

▼新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺。（圖／記者陳雕文翻攝）