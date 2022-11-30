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熬夜恐怖下場！大腦白質全消失　媽驚：給我兒子看

▲熬夜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲您常熬夜嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，年輕人你還在熬夜嗎？熬夜不會馬上要你的命，但長期下，「你失去了工作能力，自己的大腦白質也退化消耗殆盡，而你竟然也不知道。」對此，一名媽媽直呼，兒子幾乎每晚打線上遊戲到凌晨2、3點，「分享給我兒子看」。

黃軒28日在臉書表示，從青少年開始，很多人常會偷偷熬夜，但最近研究發現熬夜真的很不妙，人們的睡眠模式在青少年時期會發生變化，由於這種熬夜，導致長期睡眠不足，可以解釋為什麼這類青少年比早起的青少年，更容易出現情緒和行為問題。

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黃軒指出，「青少年的叛逆行為」其實秘密就是長期熬夜，其大腦神經白質損害，起了很大的變化，他們自己都不知道的！這種睡眠模式的轉變，增加青春期後期，出現行為問題和大腦發育延遲的風險。

黃軒引用澳洲研究指出，墨爾本大學研究小組對200多名年輕人，進行7年的追蹤調查，結果發現熬夜的年輕人，其表現的行為和大腦發育，在日後是會有變化的。

▼長期熬夜會造成大腦神經白質損害。（示意圖／翻攝Unsplash免費圖庫）

▲▼專家曝「長期熬夜」下場。（圖／Unsplash）

黃軒提到，墨爾本大學針對200多名年輕人及其父母，進行一系列關於年輕人睡眠模式、情緒和幸福感的問卷調查，除了在7年的時間裡多次回答問卷外，受試者說，年輕人每隔幾年總共接受兩次腦部掃描，以檢查大腦發育情況。

黃軒說，在大腦掃描中，研究人員開始發現熬夜和大腦的白質是有相關的：

1、夜貓子年輕人大腦白質比早起的人少

2、研究發現，在12或13歲左右開始熬夜的青少年，在多年後更有可能出現行為問題，包括攻擊性增加、易於違反規則、反社會行為。

黃軒解釋，大腦剖面中的白質組織，是由大量的髓磷脂（脂質）組成，在裸視觀察下呈現粉紅白，白質控制著神經元共享的訊號，協調腦區之間的正常運作；人類到了約20歲時，白質才會在不同腦區逐漸發育完全，而其生長的時機與成熟程度，會影響到學習、自我控制與精神疾病，例如精神分裂、自閉症與病態性說謊，青少年的「年少輕狂」，也是由於可能白質未發育完全或不足的問題。

▼黃軒說，熬夜不會馬上要你的命，但長期下，你的工作行為表現會降低的。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▲▼熬夜,加班,過勞,上班,工作,失眠,疲勞,健康（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

黃軒表示， 德國之前研究早已發現，熬夜和不熬夜的人，他們的大腦白質結構是不同的；英國研究顯示，大腦白質的生長，對於大腦的認知能力、情感和行為發展很重要，只要大腦白質出問題，會影響到生命後期（從青少年到年輕人）的行為舉止！

黃軒指出，根據美國研究，年輕人熬夜隔天仍要上班上課，長期熬夜導致睡眠不足，你的長期睡眠品質不佳，這可是會影響你未來的情緒問題、人際關係和認知記憶不足，嚴重影響的就是「行為舉止失常」。

黃軒說，以上這些研究發現，在青春期早期得先關注其睡眠習慣，不要養成熬夜習慣，這對於支持他們日後生活的情緒和行為健康很重要；另外，專家提醒：

1、晚上不看明亮的螢幕，一直掛網

2、太high的劇情、太high的咖啡因也得減少

黃軒提醒，熬夜不會馬上要你的命，但長期下，你的工作行為表現會降低，「你失去了工作能力，自己的大腦白質也退化消耗殆盡，而你竟然也不知道。」

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