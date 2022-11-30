白紙運動他大喊「有境外勢力」　抗議者：我們網路都上不到國外耶

▲▼白紙運動他大喊「有境外勢力」秒被包圍 民眾邏輯壓制笑翻。（圖／翻攝推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸過度防疫引起「白紙運動」，由於同時多地民眾不滿而發起抗議，因此部分有心人士開始解讀為「境外勢力」帶風向。沒想到，一名男子拿著大聲公說「有境外反華勢力」，卻馬上被群眾以邏輯壓制，讓他瞬間啞口無言。

影片顯示，一名戴著帽子、口罩的男子，拿著大聲公在抗議群眾中表示，「我剛剛收到消息，讓大家要注意的是，現在在我們的群眾當中，有境外反華勢力，在我們周圍」。沒想到，帽子男語音剛落，眾人瞬間反應過來破口大罵，並奪走他手上的大聲公反嗆，「沒有，我們都是中國人，我們都是愛國者」。

▲▼白紙運動他大喊「有境外勢力」秒被包圍 民眾邏輯壓制笑翻。（圖／翻攝推特）



其中，多名男子輪流拿著大聲公反問帽子男，「請問你說的境外勢力是馬克思嗎？和思格斯嗎？是史達林口嗎？是列寧嗎？」「新疆的火是境外勢力放的嗎？請問貴州大巴是境外勢力推翻的嗎？」「大家是境外勢力叫來的嗎？」群眾則大喊「不是！」

他們又問，「我們連網都上不到國外的，我們哪來的境外勢力！境外勢力怎麼跟我們溝通？」「你們只有『境內勢力』不讓我們聚集！」「我們現在是能出國，還是能上國外的網？都不能，外面麼聯繫我們？」「哪來的境外勢力啊！月球嗎！」此時，後方一名男子也出來，默默地說「我們只像要自由

…」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完