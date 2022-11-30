有家族病史者沒抽菸也可能罹肺癌　埔榮籲參加LDCT及早揪病灶

▲埔榮「低劑量肺癌篩檢」啟動早期偵測計畫。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院自9月起針對肺癌高風險族群，執行國健署補助的每2年1次免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，至今超過50人、共發現4位疑似肺癌病患，但經過調查，4人均無抽菸，但都具有肺癌家族病史，顯示除了抽菸，肺癌家族史也是另外一項危險因子。

埔榮醫院胸腔內科醫師王俊傑表示，肺癌常居各國癌症死亡原因之首，依據國健署統計：我國肺癌標準化死亡率自民國100年至110年，雖下降14.6%，但肺癌仍高居台灣癌症死因第一位；而早期民眾所認知的肺癌危險因子都與抽菸有相關，卻忽略肺癌與肺癌家族病史也有相關。

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另根據108年台灣癌症登記資料顯示，0至1期存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，差距甚大，也顯示早期篩檢、早期介入治療的重要性。

院方表示，這次國健署補助的低劑量肺部電腦斷層（LDCT），是目前具國際實證、可檢測早期肺癌的有效工具，優點在於影像解析度與靈敏度比一般胸部X光高，但輻射線暴露量卻比一般電腦斷層為低。

院方提醒時序已接近年底，符合資格民眾請把握機會參加此次篩檢計畫、進行2年1次免費篩檢，已期早期發現、進行早期醫療介入，提高肺癌病患存活率。