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快訊／「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

▲▼癌末,正妹,環島。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿）

▲抗癌小天使-湯佩姿。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿，下同）

記者閔文昱／綜合報導

24歲「抗癌天使」湯佩姿是2019年十大抗癌鬥士之一，常常透過粉絲專頁分享抗癌過程和心情點滴，日前還完成了環島心願。不過，她的親友稍早在臉書證實，湯佩姿29日下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離開了，內文也曝光了湯佩姿留給大家的最後一封信。

湯佩姿在19歲時被診斷出罹患卵巢癌末期，被迫中斷學業、接受化療，原本醫生預估只剩3個月壽命，但她經過無數次化療、手術，與卵巢癌抗戰6年之久，即使2021年11月醫生建議她居家安寧，但她仍選擇把握當下，勇敢啟程生命清單的「環島心願」。

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▲抗癌小天使-湯佩姿。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿，下同）

當時湯佩姿表示，小時候家中經濟狀況不好，鮮少出遊，生病後家中要負擔她長期的醫藥費，光是每月固定開銷包括醫療、營養品、生活費，就約要5至8萬多元，讓她十分愧疚，為了不成為家人負擔，也不想要因為罹癌而失去做夢的權利，因此她著手「癌末女孩環島募資計畫」，寫明信片賺取旅費。

湯佩姿說，「因為熱愛生命，才會想要在可能剩餘的時日裡把握當下、勇敢完成各項願望清單，不要都把時間浪費在治療中度過，所以這次的環島心願超級難得，讓我好興奮。」最終，她雖無法一次完成環島，但也改成一次去一個縣市集點的方式，完成環島夢想，勵志過程感動不少人。

湯佩姿親友29日在她的臉書粉專發文表示，佩姿住進安寧病房這段期間很辛苦，但仍舊很努力，昨天病房也限額開放讓外部朋友前來探視，讓她能在家人及朋友的圍繞陪伴下，很安詳、且沒有痛苦的情況下離去，「雖然，湯佩姿已經去當小天使了，但她一直都沒有忘記，在網路上，始終非常支持她的各位。以下是她想對大家說的話，請大家讀讀佩姿最後寫給你們的信、以及她的祝福吧。」

湯佩姿的最後一封信：

大家好，我是你們最可愛ㄉ小天使，
湯佩姿
當各位看到這篇貼文時，代表我已經到天上去，成為「真正的小天使」了吧。
面對「離開」的課題，
我難免也會感到害怕、會沮喪⋯⋯
但至少在生命中的最後一段旅程，
我過得非常充實，
所以已經沒有遺憾了：）
雖然因為體力有限，
沒能如願達成夢想：一口氣環島一圈。
但家人很努力地用「集點」的方式，
帶著我去遊遍台灣北中南東、
好多我沒去過的地方旅遊。
雖然因為藥物影響，我吃什麼都會很想吐，
但有很多朋友和熱心的網友，
都有招待我去品嚐台灣各處不同特色的美食，
打開了我的味蕾，吃了不少好吃的東西XD
雖然在這段漫長的抗癌旅程中，
我的身體承受了很多苦痛，
但我的心靈卻很富足：）
因為身邊有很多很重視我、很寶貝我的親友，
網路上，也有始終一直在支持我的你們。
謝謝你們，我愛你們。
我知道，你們也很愛我，對吧????
沒有你們，就沒有大家眼中，
「非常勇敢」的抗癌小天使 湯佩姿！
.
雖然......我必須要先走一步，去當小天使了，
但如果大家未來想我，都可以到我的粉專/IG/YT滑滑、逛逛唷。
我過去很努力地留下很多影片、
以及文字生活紀錄，
就是希望未來還有人會記得：
這世界上，曾經有一位如此可愛ㄉ我❤️
之後我的告別式，不會對外開放～
所以如果你們有任何想對我說的話，
都可以留言在底下～
家人都會協助把這些訊息，
轉達給在天上的我的！
.
最後，祝褔大家：一切平平安安！
尤其身體，一定要健健康康的唷！
大家再見～ 我愛你們。
癌友小天使
湯佩姿

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