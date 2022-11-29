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C羅吃20年！　健身網紅啃「同款菜單」1天就受不了：難怪他是C羅　

大陸網紅吃起C羅的同款餐點。（組合圖／翻攝自C羅IG／微博）
▲大陸網紅吃起C羅的同款餐點。（組合圖／翻攝自C羅IG／微博，下同）

圖文／CTWANT

2022卡達世足賽不只是史上最貴一屆，更是足壇2大傳奇C羅、梅西在世界盃共舞的最後一年。其中今年37歲的C羅20年如1日的極端自律飲食，也再度引發外界好奇，就有中國大陸健身網紅效仿他的飲食菜單，結果才持續1天就大呼「難怪他是C羅」認輸。

（圖／翻攝自微博）
▲C羅的同款餐點看起來超健康。（圖／翻攝自微博）

這名健身網紅吃起C羅的1天6餐菜單，從早餐的無奶玉米片、雞蛋清、果汁，到義大利麵、無骨去皮雞胸肉、帶皮馬鈴薯、花椰菜綜合沙拉，油浸金槍魚三明治、果汁，1根香蕉、1顆蘋果，到宵夜的煮豆雞胸肉三明治，結果才吃第2餐就差點吃不下去。

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（圖／翻攝自微博）
▲健身網紅第二天就快吃不下去。（圖／翻攝自微博）

網紅吃到一半時反問網友：「給你1億人民幣（4億3千萬台幣），這樣吃20年你願意嗎？」還開玩笑表示年賺億萬的C羅也沒什麼，因為他吃的普通人也吃得起。網紅還指出，C羅的餐點一開始吃都算好吃，「但很快就膩了」。

（圖／翻攝自微博）
▲C羅的自律菜單，你也想嘗試嗎？

其實，C羅的餐點並非一成不變，除了這名網紅吃的外，還有早餐是起司、火腿、低脂優格，早午餐是雞肉、沙拉，午餐是鮪魚、橄欖、雞蛋和番茄，點心是水果和酪梨吐司，以及新鮮劍魚、沙拉，以及牛排和鮪魚的兩頓晚餐的菜單。

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