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馬鈴薯竟是減肥神物！研究：「這樣吃」血糖不上升還能瘦5kg

▲▼馬鈴薯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究發現馬鈴薯是一種非常健康的食物，不僅不會導致糖尿病，甚至還有助於減肥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

大部分人在減肥時，通常會將馬鈴薯和油膩膩的薯條、薯片劃上等號，甚至還因為馬鈴薯可能提升人們罹患第二型糖尿病風險，而將其歸類為「不健康食品」。然而最新研究表明，馬鈴薯其實並不會導致糖尿病，甚至還富含關鍵營養素，是一種非常好的食物，而且還能幫助減肥。

美國彭寧頓生物醫學研究中心（Pennington Biomedical）最近對36名年齡介於18至60歲、擁有超重、肥胖或胰島素抗阻問題的受試者進行了為期8周的研究，讓他們在午晚餐的均衡飲食中，分別以豆類或馬鈴薯代替40%的肉類，發現馬鈴薯或豆類對人們的健康都一樣有幫助。

這份發佈於《藥用食品期刊》的論文顯示，進食馬鈴薯的組別體重平均減輕了5.8公斤，而攝取豆類的組別則平均少了4公斤；兩種飲食方式的組別胰島素抗阻都有所改善。不過需要注意的是，研究中特別強調了他們烹調馬鈴薯的方式，是將馬鈴薯連皮煮熟後冷藏12到24小時，藉此降低升糖反應。

研究作者雷貝洛（Candida J Rebello）表示，這項研究證明了馬鈴薯並不會對血糖水平產生負面影響，反之會讓人們的體重變得更輕，「無論食物所含的熱量多少，人們往往會吃同等重量的食物來達到飽足感，因此如果人們吃的食物重量與熱量都比較低的話，那他們就能輕鬆減少攝入的卡路里，又飽又輕鬆地減肥」。

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