離婚前夫家提1條件願重新開始　人妻聽完傻眼：當幫傭嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

一名即將離婚的人妻抱怨，丈夫和公公希望夫妻倆可以重新開始，但條件是她要回去孝順男方家裡的老人，讓她超級傻眼，「我還要這段婚姻幹嘛？給人家當幫傭嗎？」

▲原PO即將離婚，丈夫和公公卻提出無理的要求。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」的文章中提到，因為種種因素即將與丈夫離婚，沒想到丈夫和公公仍大言不慚，提出「只要妳肯回來孝順家裡的老人，我們還可以好好生活重新開始」這樣離譜的條件，讓她超級傻眼。

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原PO接著說，之前發生車禍3個月沒有工作，政府補助也還沒下來，是靠著育兒津貼加上娘家幫忙，她和女兒才不至於餓死，過程中關於車禍回診、賠償等問題，丈夫只說「自己的事情自己負責」，對小孩也完全不聞不問，她這才終於心寒，決定離婚。

「請問如果最艱難的3個月我都度過了，我還要這段婚姻幹嘛？來束縛自己，要養沒有把我和我女兒當家人的人嗎？給人家當幫傭嗎？」原PO氣憤表示，就算是當傭人，至少可以買自己喜歡吃的食物，或擁有自己的碗筷，而她在夫家過年，連一副碗筷都沒有，就連自己和女兒想吃的餐點，也是看在小姑的面子上，公公才答應給她們吃，「哪裡來的臉面要我回去配合你們？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言力挺原PO，並痛斥夫家的行為太誇張，「瘋了才回去當免費傭人」、「下一個不一定會更好，但不換妳會更慘」、「他家是有皇位要繼承嗎？憑什麼他家的老人要妳照顧」、「真是不要臉的說法」、「祝福妳離開心更寬，路越走越寬闊」、「照顧好自己和女兒，加油」。