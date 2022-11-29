妹子「激凸上捷運」2粒太火辣！雙球貼扶手+翹起蜜臀　45萬人搶看

記者曾筠淇／綜合報導

日本前陣子掀起「無罩散步」的風潮，網美會不穿內衣、激凸上街，並且拍成影片。如今，拍攝地點來到高雄，近日就有一名長髮妹無罩搭捷運，且還時不時扭動身軀，大方展現好身材！而這段10分鐘左右的影片已經吸引了45萬人搶看，成功掌握流量密碼。

正妹嫚嫚在YouTube頻道上寫著「我是嫚嫚台灣人，我會在世界各地ノーブラ散歩，喜歡的朋友歡迎訂閱」。事實上，嫚嫚在兩個禮拜前，就發布了一則「MRT初體驗－台灣高雄捷運」的影片，當時她穿著白色背心、黑色條紋短裙，並配上黑色長襪，露出「絕對領域」，不過到了影片後段，她則將襪子拉更低，直喊「我覺得太熱把襪子拉下來」。

嫚嫚因為「無罩」的關係，所以渾圓巨乳上的「2粒葡萄乾」可說是若隱若現，相當火辣。她在影片中大方展現自我，時而看向車窗，時而扭動身軀、展現S曲線，雖一度引來女乘客關注，不過大多數人似乎都沒注意到她。

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▲▼嫚嫚無罩散步。（圖／翻攝自Facebook／Daisybaby⭐️ノーブラ散歩，下同）

後來搭手扶梯，嫚嫚更直接將那對巨球放在扶手，並翹起蜜臀，展現好身材。

雖然嫚嫚在搭捷運時，貌似沒吸引到太多人注意，但在網路上卻引來不小關注，一則未上馬賽克的影片有45萬人觀看、有上馬賽克的影片有3.9萬人瀏覽。

影片曝光後，底下網友也紛紛回應，「這麼優質又健康的頻道一定要按讚分享」、「支持自然優質頻道」、「你是好人，男性同胞的救星」、「在PTT看到，馬上來朝聖，拍得非常棒，支持創作者」、「拍得很有質感，眼睛跟身材都很漂亮」、「當高雄人真好」。還有網友敲碗，「趕快更新！有來台北捷運可以預告」、「會考慮到台北捷運這裡嗎？」嫚嫚也正面回應，「會唷！」

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