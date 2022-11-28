同志友善議員增1.4倍！表態支持「98位當選」人數創新高

▲彩虹平權大平台「PrideWatch」顯示，2022九合一大選全台友善同志議員人數增加了1.4倍，創下新高。（圖／翻攝自PrideWatch）

記者林育綾／台北報導

2022九合一大選在上週六落幕，根據彩虹平權大平台所做的「PrideWatch」同志友善候選人觀選網站的資料顯示，本次一共有245位候選人表態支持同志議題，當中有98位順利當選；而全台友善議員人數從過去的62位成長為87位，增加了1.4倍，人數創新高！

彩虹平權大平台提到，全台友善議員人數從過去的62位成長為87位，而爭取連任的54位友善議員中有44位連任成功，比例高達8成1，其中新北市、新竹市、苗栗縣爭取連任的友善議員更是全數當選，可望在未來地方性平政策的制定更有延續性。

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從地區來看，台北市依然為全台最多友善議員的縣市，新北市的人數增加最多，成為友善議員第二多的城市。整體而言相較於2018年，這次有更多願意表態支持同志議題的候選人，多元性別議題不再被視為「票房毒藥」，同志友善也能成為選民投票的指標。

大平台表示，PrideWatch觀選網站從2018年開始邀請候選人參與同志友善問卷調查，並提供給支持同志議題的選民參考，當時全台灣僅有95位議員候選人透過問卷表態支持，這次選舉則有199位願意表態，人數增加一倍以上。

除了同志友善的政治人物之外，彩虹平權大平台也十分關注「反同政治勢力」的成長，雖然反對同婚的信心希望聯盟、安定力量2個政黨都已解散，但曾在2018、2020年代表這兩黨參選的候選人中，包括曾獻瑩、李伯利、李晉豪、毛嘉慶、吳萼洋等5位都以無黨籍身分投入本次大選。

像是前下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩，以第三高票當選台北市大安文山區議員，未來是否會在台北市議會抵制性別平等議題的推廣，值得持續關注；而同一選區的同志議員苗博雅，這次以第二高票連任，可以看出同一選區並非單純的保守或開放，而是多元聲音並陳，有待持續對話。

公開出櫃的候選人除苗博雅外，還有高雄市議員黃捷以第一高票於鳳山連任，今年甫與男友結婚的前警官吳庭岳也順利當選淡水區崁頂里里長，是繼遞補為新北市議員的唐聖捷之後，第二位具男同志身份的民選政治人物。

隨著大選告一段落，各縣市議員將於12月25日就任，彩虹平權大平台也會展開新一屆性平友善議員的串聯。在開啟全台各縣市的性平友善議員聚會前，預計於明年初舉辦「全台友善議員大會師」，邀請所有友善議員超過90位齊聚一堂，交流彼此的經驗及想法，並共同討論未來4年要具體推動的在地性平政策，讓「友善」不僅只是態度或口號，而是即將發生的改變。