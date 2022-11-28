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女友無照駕車網狀格迴轉...害騎士撞上受傷　他頂包認罪下場曝

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名林姓女子去年底無照開貨車載著曾姓男友及其兒子，在黃色網狀線區域左轉彎迴車，對向直行機車閃避不及發生碰撞，騎士受傷送醫，曾男竟向前往處理的員警謊稱自己就是肇事駕駛；彰化地院日前審結，曾男被依頂替罪判刑3月，林女被依過失傷害罪判刑4月。

判決書指出，該案發生於去年12月29日上午9時30分許，林女當時仍為學生，未領有小型車普通駕駛執照，無照駕駛小客貨車，載曾姓男子及曾男未成年孩童，沿彰化市公園路2段由北往南行駛。

依據交通法規，用路人不得在劃有分向限制線的路段迴車，亦不得在劃設網狀線的範圍內臨時停車，林女行經劃設分向限制線路段的黃色網狀線區域時左轉彎迴車，以致對向機車騎士煞車閃避不及，兩車發生碰撞，造成騎士骨折。

該事故發生後，曾男頂替林女，向警方謊稱自己就是肇事駕駛、先後接受酒測及道路交通事故談話，還在相關紀錄表上簽名，警方再調閱監視器調查，當天的肇事駕駛確實是林女。全案送台中區監理所彰化區車輛行車事故鑑定會，鑑定結果認定林女駕駛自用小客貨車，行至分向限制線缺口處左轉迴車時，未注意禮讓對向直行機車先行，為肇事原因；機車騎士無肇事因素。

法官審理認為，林女無照駕車上路，又未能謹慎遵守交通安全規則肇事，所為實有不該，又其曾姓男友竟冒充為駕駛人，係犯刑法第164條第二項頂替罪，於偵查期間以積極不正行為妨害司法調查，更應非難譴責，惟念其於審理中尚知坦承全部犯行。審酌後，將林女犯依汽車駕駛人無照駕駛過失傷害罪，判刑4月；曾男犯頂替罪，判刑3月，皆可易科罰金。全案可上訴。

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