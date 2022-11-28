學者指「一國兩制」成票房毒藥　北京最快明年3月提全新概念

▲蔡文軒發表觀點。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

隨著九合一選舉落幕，距離2024總統大選僅剩不到14個月，台灣在美中角力下的未來走向牽動全球局勢。有學者指出，中共政治局常委王滬寧最快在明年3月的全國兩會，可能會提出不同於「一國兩制」的兩岸新論述。

大陸國家主席習近平2019年在「吿台灣同胞書40周年」上發表「習五條」，提出探索「兩制」台灣方案。然而從香港爆發「反送中運動」到港版國安法的推出，台灣民眾對「今日香港，明日台灣」的聯想不斷發酵。

國民黨國際部主任黃介正今（28）日在兩岸暨港澳關係前瞻座談會上指出，「一國兩制」在香港的實踐已經變了味道，如今誰來治港很確定就是北京，誰是「愛國者」也是北京決定，這種上對下的治理相當固化。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒亦指出，從香港近幾年的變化來看，在大陸前國家主席胡錦濤時期，「一國兩制」還有彈性空間，例如圖書館能擺放敏感書籍等，然而如今「兩制」已經被壓到非常低的位置。

▲王滬寧擔任新一屆常委，料執掌政協。（圖／翻攝央視）

黃介正和蔡文軒均認為，北京未來對台灣會有新的思考。蔡文軒表示，「一國兩制」在台灣一直是「票房毒藥」，且是中共前領導人鄧小平的「遺產」，未來可能會由王滬寧提出新的總體論述，讓其變得更具有吸引力，最快在2023年3月的大陸全國兩會，或者10月的中共二十大二中全會，大陸就會提出新的涉台戰略。

黃介正指出，王滬寧作為中共「三朝元老」，是搞頂層設計的大師，能將複雜的政治結構設計用通俗易懂的口語呈現，「然而一旦口語出來，以後就很難再改。」

「台灣的王滬寧在哪裡？」黃介正表示，台灣想不想自己對兩岸關係做「頂層設計」，還是說「這一句我們不玩了」，這兩個問題是很嚴峻且時間緊迫的挑戰。他話鋒一轉稱，不過從正面來看，台灣九合一選舉後，至少以台北市來講，未來城市間的交流會有所不同。

「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會議由中華港澳之友協會舉辦，期藉由交流、對話、多元觀點之激盪，來尋求各種各種有利於台灣及兩岸和平前行之可能路徑。