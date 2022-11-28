嘉義阿里山茶接軌國際　洪崇倫獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎

▲台灣之光！嘉義茶農洪崇倫（圖左2）屢獲法國AVPA世界茶葉大賽殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉茶農洪崇倫原從事設計工作，2015年返鄉幫忙種茶、製茶，在參與茶文化產業的過程，也將自己所學及對自然的體驗融入茶藝、茶席中，更多方參加國內外賽事屢獲佳績。

2022年他以自創品牌甘澍RAINTEA的系列茶品，參加由法國農產品加值協會（AVPA）在巴黎盛大舉辦的第五屆「世界茶葉大賽」，經專家評審結果，在全世界眾多參賽茶樣中脫穎而出，日燿烏龍（GLORIOUS OOLONG TEA）榮獲金獎，而安得紅茶（AMBER BLACK TEA）獲得銀獎及銅獎肯定，非常厲害。

洪崇倫表示，在參與國外旅展為台灣阿里山推廣產業旅遊時，體驗各國民情，發現旅客其實對茶品飲的標準並不一致，所以希望透過參與國際性的茶品比賽，協助阿里山高山茶與國際市場喜好接軌。

嘉義縣長翁章梁表示，因應消費市場的改變，阿里山高山茶的市場競爭力必須提升，開發不同族群甚至是國際性的消費，很高興看到許多年輕茶農返鄉投入茶產業及茶文化的推廣行銷，也非常鼓勵茶農們多參加國際賽事，協助嘉義縣阿里山高山茶打開國際市場，讓更多國際消費者看見台灣好茶。

2022高山茶都嘉義博茶會將於12月10日至18日在中埔鄉農會金蘭分部的穀倉農創園區盛大登場，活動主題是茶與時尚，除了阿里山高山茶外，還結合嘉義縣中高海拔的優質咖啡共同展銷，歡迎鄉親踴躍前往參觀。