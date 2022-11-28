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九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

▲▼國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街持續進行，車隊穿行大街小巷間感謝台北市民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安謝票車隊掃街，感謝台北市民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡儀潔／台北報導

北京如何看待九合一大選「綠地變藍天」的結果，備受各界關注。對此，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒指出，台北市長由蔣萬安拿下，北京未來會釋放更多善意。至於台港、台澳「小兩岸」能否活絡「大兩岸」僵局，學者則多持悲觀態度。

國民黨九合一大選拿下13縣市，而民進黨可以說寫下創黨以來的最慘紀錄。大陸國台辦認為，這次台灣選舉的結果反映了島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意。

對此，蔡文軒認為，在國民黨佔優勢的情況下，北京對台灣會有更多期待和想法，尤其是拿下台北市長大位的蔣萬安具有蔣家血統，北京對他信任度會更高，未來將釋放某種程度的善意，城市之間的交流會更熱絡。

▲▼ 港澳關係前瞻論壇,黃介正、譚耀南、蔡文軒、黃奎博。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲黃介正。（圖／記者蔡儀潔攝）

中共二十大、美國期中選舉、台灣九合一大選作為今年中美台重要的政治活動，都已接連落幕。國民黨國際部主任黃介正指出，接下來還有2個重要時間點，分別是2014年1月的總統大選和11月的美國總統大選。

黃介正指出，台灣要去思考，在上述兩個時間點前可能發生的變化，且2024年1月同時是「告台灣同胞書45周年」，因此大陸國家主席習近平的公開講話，會在總統大選前進行，「中共會不會選擇這個時間點去影響台灣政壇？美國新任眾議員議長麥卡錫（Kevin McCarthy）何時訪台？會引發怎麼樣的後續效應？現在已經沒時間檢討九合一選舉，要儘快作出佈局，時間真的不夠。」

黃介正認為，台灣如今要面對2個事實，第一是習近平對內對外都主張「敢於鬥爭」，第二是「風險管控」，目前美中是「鬥爭意志不變，風險管控意向會變」，自己今年5次到美國，明顯感受到華盛頓政策圈放緩「鬥爭」，特別是「拜習會」前後變化明顯，但這個變化只是一個窗戶，而這扇窗能開多久呢？台灣要去思考。

▲▼港澳關係前瞻座談,張五岳,洪耀南 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲港澳關係前瞻座談會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著九合一大選落幕，台港澳是否會形成新的互動格局，令冷凍的兩岸關係有所回溫，亦引起討論。對此，兩岸政策協會現任常務監事譚耀南認為，台灣與香港官方交流在可見的未來，可以說是接近於零，沒有任何恢復的跡象，而城市交流也要看北京意願，中聯辦和港澳辦也不敢說，若恢復最快也要明年年中。

政治大學外交系副教授、對外關係協會秘書長黃奎博形容，台港官方「冷凍」，民間交流亦是冷颼颼，不過經貿來往有所恢復，在現行政治環境下，未來第一希望能鼓勵香港人才來台，第二希望能放寬港資適度來台。

黃介正則提出，九合一選舉後，台北與上海的「雙城論壇」會有新風貌，台港應該也有類似規格的論壇；地方政府可以幫忙的，是從經貿、文化、宗教等方面著手，為兩岸三地關係走向穩定作出鋪墊，呼籲未來在組建新的領導班子時，一定要有港澳問題的專家。

「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會議由中華港澳之友協會舉辦，期藉由交流、對話、多元觀點之激盪，來尋求各種各種有利於台灣及兩岸和平前行之可能路徑。

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