一家狂長皮蛇！人妻曝婆家「輪流穿同件四角褲」崩潰：這是節省嗎

▲女網友抱怨婆婆家的衛生習慣相當惡劣。（示意圖／翻攝自Photo-AC）

圖文／CTWANT

這種衛生習慣，真讓人退避三舍！一名女網友痛訴夫家婚前假衛生婚後真噁心，表示嫁進去後才發現婆婆堅持「衣服一個禮拜才能洗一次」，否則就是浪費水又容易洗壞衣服，但「先生不是坐辦公室，整家都是做粗重的」，其實沒有累積很多天再洗的本錢，但婆婆不只不願改變「四角褲一家公家穿」的奇葩衛生習慣，還要教孫女扭曲的觀念，讓她氣憤又無言。

這名女子在「靠北婆婆2.0」表示，自己結婚後才發現，婆家的衛生習慣超差，儘管她一家現在已經沒和公婆同住，婆婆卻還是會不時「教育」兒子，說老婆娶回來要教、小孩都生了要學會省，讓她聽了大翻白眼，「你們全家皮膚都有很大的問題，卻完全沒去思考為什麼嗎」、「老的動不動皮蛇和有的沒的皮膚問題，為什麼整家5顆腦都是信婆婆得永生？」

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原Po怒斥婆婆不要動不動就透過先生教她省錢，「廁所一直教我3歲的小孩尿尿不要沖水 你們家可能生活久了沒感覺，我倒是很有感！才一靠近你家廁所就有股濃烈的尿騷味」，強調婚前根本不會在婆婆家聞到尿騷味，婚後才發現婆婆家的觀念非常扭曲，真的很會演。

女子也呼籲婆婆「收斂一點妳那張老嘴」，整家子四角褲公家穿、不論夏天冬天，剩下的飯菜到晚餐直接端上桌，因為加熱會浪費瓦斯、一星期洗一次衣服和小孩尿尿不沖水的習慣，「留在妳家就好！我要怎麼生活，不甘妳的事，不需要妳來教我如何省，更不需要一直教我女兒一些很扭曲的觀念」。

噁心的貼文曝光後，引起網友熱議，「隔著螢幕都感覺到好癢。全家公家穿，哇嗚」、「繼恆河浴巾之後，又來個恆河四角褲」、「這個婆婆是異類中的異類」、「都是汗臭味的工作服一個禮拜洗一次…真的讓人很崩潰啊」、「內褲大家共穿，我褲中有你，你褲中有我概念是不？胎勾！」也有人點出關鍵，其實這已非節不節省的問題，而是衛生觀念不好。

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