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租屋意外獲真愛　網喊：學弟根本人間月老！

▲▼學弟扮人間月老租屋意外獲真愛。（圖／Unsplash）

▲人氣網路作家樂擎近期分享一則「因為出租房子，我租到有了女友」的故事引發網友討論。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

網路上租屋經驗千奇百怪，若遇上好房東與房客，可以說生活順遂了一半，若還能遇上真愛，人生堪比開了外掛、喜上加喜。人氣網路作家樂擎近期就分享一則「因為出租房子，我租到有了女友」的故事，講述學弟介紹新房客意外成為月老牽線，男女主角的愛情故事也意外掀起網友共鳴。

故事中，身為房東的男主角，因學弟退租而轉介紹一名新房客，想不到竟是一位異性，也意外和女主角從房東與租客一路發展成為情侶，讓網友看完紛紛表示，「我也好想要有一個這樣的學弟！」「學弟是人間月老嗎？」「有房，卻沒這種學弟」，也有網友表示，「看來要來去找房子了」、「我也要來出租房間了」、「房租含水就算了還含電會不會太佛…」！從租屋發展出猶如韓劇般的浪漫故事，意外掀起網友的討論。

▲▼學弟扮人間月老租屋意外獲真愛。（圖／翻攝自IG）

▲浪漫的租屋情節，引起網友熱議。(圖／擷取自樂擎貼文)

真愛無敵、現實麵包也要顧！臺北市政府守護租屋族荷包

現實生活中要遇到韓劇浪漫愛情故事並不容易，但真實人生中的麵包還是要靠自己守護，臺北市政府針對租屋推出的「台北輕鬆住、租金分級補貼」租金加碼補助計畫開始申請了！

▲▼學弟扮人間月老租屋意外獲真愛。（圖／台北市都發局提供）

▲臺北市租金加碼補貼計畫懶人包。（圖／臺北市政府都發局提供，下同）

只要是在臺北市租屋並設籍，於今年度申請中央「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，但核准補貼金額低於110年度租金補貼核定額度的家庭，就能夠至臺北市政府都發局申請加碼，依申請身分提供3,000~5,300元不等的加碼補貼，替你將少領到的租金補助補齊，最高可以領到1萬1,000元的租屋補助金，大大節省家庭開銷！

▲▼學弟扮人間月老租屋意外獲真愛。（圖／台北市都發局提供）

申請撇步看這邊！北市租金補助差額試算申請皆可上網查詢

都發局說明，因應臺北市租金負擔較高，因此每年北市府都會配合內政部營建署辦理租金補貼加碼方案，然今年租金補貼方案改由營建署直接受理發放，但並非所有收入受限者均可獲得低收入戶或社會弱勢的認定，因此，北市府以「家庭平均所得」做為補貼條件，針對家戶平均月收2萬8,024元以下的一般家庭、社會弱勢家庭、新婚家庭及育有4人以下未成年子女家庭等受影響族群，實施補貼計畫，由市府編列預算將差額補齊，民眾可透過都發局10月份上線的試算及申請系統查詢補貼及提出申請。

▲▼學弟扮人間月老租屋意外獲真愛。（圖／台北市都發局提供）

於111年12月30日前，上臺北市都發局網站申請加碼（點此去），或至臺北市各區公所及都發局中區辦公室1樓臨時櫃台索取申請書，以「掛號郵寄」方式（以郵戳為憑）至都市發展局中區辦公室（地址：臺北市中山區南京東路三段168號18樓）申請，相關訊息可撥打臺北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉1)洽詢。自己的荷包自己顧，提醒大家記得在12月30日前，把握時間提出申請。

臺北市都發局租金補貼網申請網址：https://www.rent-allowance.gov.taipei

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