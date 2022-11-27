妹子跳水「竟摔成四肢癱瘓」　泳池趴嗨過頭！昏迷2天睜眼崩潰

▲美國一名女子在泳池派對跳水慶祝，未料頸椎骨折，四肢癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

美國女子達娜（Dana Barrett）和好友參加泳池烤肉派對，在贏得一場迷你高爾夫後，興奮跳水慶祝。但是，她卻不慎誤判水深，因此猛撞頭部、陷入昏迷，2天後醒來已經躺在醫院插管，並被診斷頸椎C2樞椎骨折，導致終生四肢癱瘓。

綜合外媒報導，這場悲劇發生在2019年6月29日，達娜跳水後立刻撞到頭部，並且聽見「脖子裂開的聲音」，臉部朝下浮起來。她隱約聽見朋友大喊「別鬧了」，也迷糊意識到男友在幫自己人工呼吸，最後就陷入昏迷。

I dove into a pool at a party and woke up quadriplegic https://t.co/DKtZepoTBS pic.twitter.com/JBOXLhAAhD — New York Post (@nypost) November 25, 2022

達娜表示，那場派對舉辦在男友家，因此她對環境再熟悉不過了，「那座泳池一端很淺，另一端很深。我往比較深的部份跑，然後往下跳，但顯然跑得不夠遠。我以前跳進那個泳池幾百萬次了，這是你永遠不會想到發生在自己身上的事。」

達娜脖子以下癱瘓，意味著無法獨立呼吸及行動，這讓熱愛運動的她非常難熬，但仍努力振作，重新學習如何說話、進食、移動頭部及使用輪椅。3年後的現在，達娜已經逐漸接受新的自己，但也警告大家跳水的危險性，「我有時還是會掙扎和沮喪，但對現在的狀態非常滿意，我還是那個達娜。」