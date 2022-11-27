泰式打拋豬、義式燕麥焗飯都有！　超商「4款蔬食新品」開吃了

▲超商最新4款蔬食新品一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

蔬食控有新選擇！近日有超商一口氣推出「4款蔬食新品」，不僅吃得到泰式打拋豬、奶醬燕麥焗飯，還有1款蔬食型飯糰、起司烘蛋捲等，即日起就能搶吃一波。另，還有與日本東北山形縣百年鐵路便當名店「新杵屋」跨海合作的3秘製醬油特製的牛燒肉料理，通通在超商限定吃。

▲泰式打超豬也有蔬食風。

全家網羅4款全新蔬食新品，首推泰式風味的「打拋風植蔬餐盒」，特意選用紅藜麥炊飯搭配打拋素肉醬，再放進烤蔬菜焗蛋、多款蔬菜，打造豐富健康又有飽足感的口味，還有以義式奶香白醬結合多色蔬果的「多彩烤蔬奶醬燕麥焗飯」，更灑上雙色起司絲、大燕麥片，口感濃郁好吃。

加碼金飯糰系列也推出全新「鮑菇脆筍飯糰」，選用杏鮑菇、筍丁等餡料搭配黑麻油調味，香氣十足，以及「雙重起司烘蛋捲」，把墨西哥捲餅皮捲進鮮嫩蘑菇烘蛋、豐富蔬食餡料，再搭配濃郁白醬、起司片，打造香濃厚實滋味，即日起就能衝門市吃。

▲▼7-11聯名日本鐵道百年便當開吃。

除了健康蔬食之外，7-11近日則找來日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」跨海合作，強勢推出3款秘製醬油特製的牛燒肉料理，除了有最經典的「牛燒肉便當」、「牛燒肉炒烏龍」，還有「牛燒肉握便當」，先將牛五花肉以蒸烤方式保留肉汁，再還原本店招牌牛肉燥、使用新杵屋秘製醬汁炒煮，接著豪邁鋪在Q彈飽滿的越光米飯上，每一口都香氣十足；而「牛燒肉握便當」則為區域販售，花蓮區、台東區（含綠島／蘭嶼）及宜蘭區皆無販售。

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