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民進黨13縣市大敗　呂秋遠：原來逆向的是我們

▲▼2022九合一選舉,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選，民進黨13縣市落敗。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2022九合一大選民進黨大敗，律師呂秋遠在臉書坦言，大家都很努力了，但不可否認的是，「多數人在這次選舉時，不認同我們的價值。原來這條高速公路，是我們逆向，而不是別人。」

呂秋遠表示，選舉本來就是如此，美國也是一樣，有時川普贏，有時拜登勝，民主黨這次期中選舉一樣落敗，「只是台灣的選舉比較特別，因為美國不會被中國併吞，我們每一次選舉，都是抗中保台的保衛戰，也是價值觀的是非題。」

他說，雖然支持的對象也不是十全十美，「但對手明明是前朝公子、貪污審理中、韓粉副手、空氣沒換新、壓榨勞工，為什麼，他們會贏？沒有為什麼，沒人有必要按照我們的想法走，每個人在意的事情也不一樣。」

呂秋遠強調，重要的是不要把別人「弱智化」、「嬰孩化」，「這些人，有許多同時也是在2018年支持蔡英文的人，難道支持民進黨的時候，就是光榮的817，現在就是不明是非的633？」

呂秋遠指出，有些人改投票，可能是覺得防疫措施很機車、覺得現在過不好、覺得疫苗有弊端、覺得側翼很誇張、覺得高虹安這樣又沒什麼、覺得民進黨怎樣都爛、覺得想挑一個看得順眼的、甚至是覺得地方選舉又沒有什麼，憑什麼民進黨支持者一直喊「每次選舉都是最後一次選舉」，每天都在抗中保台、民生議題在哪裡？

他認為，真的多數人就這樣想，所以落敗的人只能尊重，下次再去努力說服其他支持者，現在別再分他們、我們，選舉結束了，就只有「我們」，「解放軍的飛彈來，當然不分藍綠白黃，台灣只有我們，沒有別人。」

呂秋遠呼籲，用另一個角度想，今天晚上，有超過一半的人是開心的，就平靜接受這個結果吧！明天開始，繼續為自己的理念努力，今天晚上就大醉一場、找同溫層聊聊天，不要再看媒體了，兩年後再來一次吧，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺。」

▼律師呂秋遠。（資料照／記者陳明仁攝）

▲▼呂秋遠（資料照／記者陳明仁攝）

▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

▲▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

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