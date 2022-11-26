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側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」　鄉民嗨爆：民進黨清流

▲▼ 。（圖／翻攝王世堅臉書）

▲王世堅選票穩衝第一。（圖／翻攝王世堅臉書）

網搜小組／劉維榛報導

自認虧欠「黃珊珊一次」的台北市議員王世堅，近日遭到側翼網軍攻擊喊拒投，不過他的人氣依舊超旺，第4選區（中山、大同）已拿下2萬6930票，以10.97%得票率遙遙領先其他候選人。而網友也嗨爆力挺「堅哥民進黨清流啊」、「穩！在地基本盤」。

已連任4屆市議員的王世堅，2018年大選時，他以1萬8945票再連任，當時得票率為10.24%，而今年因一句「欠黃珊珊一次」引發部分綠營支持者圍剿，更被民進黨前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀，氣得王世堅大罵「惦惦」、「太監啦」。

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最新票數中（19:49分更新），王世堅於北市第4選區衝第一，目前以2萬6930票、得票率10.97%穩暫第一名。

稍早，不少網友在PTT驚呼「側翼再X我大堅哥啊，現在5000票中山大同區第一名啦」、「世堅穩了吧！台北市大同區這邊的投票所，王世堅的票超高，超級吸票機，是不是選前的策略大成功？」

底下留言也炸鍋回應，「穩！在地基本盤」、「台北唯一推薦堅哥」、「堅哥民進黨清流啊」、「王世堅超穩！穩到爆」、「笑死！側翼還以為能弄他」、「王世堅私底下很會做人，根本不怕落選啊」、「爽啦」。

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