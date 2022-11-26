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民進黨大敗！矢板明夫點名「內政5敗筆」　最遺憾陳時中落選

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲九合一大選民進黨慘敗，矢板明夫曝「內政5敗筆」，最遺憾陳時中敗選。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2022九合一大選開票進入尾聲，民進黨在地方縣市長選舉中大敗。對此，日本資深媒體人矢板明夫認為，儘管民進黨在防疫和外交上做出成績，但內政上不免有些地方不盡人意，像是疫情紓困、振興經濟、高房價、少子高齡化、年輕人的薪資少等問題都是敗筆，讓台灣選民想要用選票「教訓」執政黨，而他感到最遺憾的是，帶領台灣在防疫作戰中取得勝利的前衛福部長陳時中落選。

矢板明夫26日晚間在臉書表示，今天（26日）舉行的台灣九合一選舉，台灣執政黨民進黨經歷了可以說是歷史性的大敗，結果讓人吃驚。這幾年來，民進黨在防疫和外交上做出的成績，全世界有目共睹，但是在內政上還是不免有些地方不盡人意，「想來這一次，應該是台灣選民想要用選票『教訓』一下執政黨吧！」

矢板明夫指出，如今的世界有瘟疫、有戰爭以及通貨膨脹，世界各國的執政黨日子都不好過，而客觀來講，相較歐美日本等國，民進黨政府在紓困和振興經濟等問題上，做的事情的確不多。

矢板明夫說，「疫情期間，好幾個在日本開餐廳的朋友都拿到了多項政府補助，但是在台灣，政府對商家的幫助好像不是太多，有幾家我很喜歡的餐廳，都在疫情中倒閉了。」

矢板明夫還說，至於高房價、少子高齡化、年輕人的薪資少等老問題，政府雖然嘴上有提，但好像並沒有下決心要解決的樣子，還有這幾年民進黨和「清廉」這個詞好像也相行見遠了，這些都是民眾不滿的地方。

▲▼總統蔡英文26日一早在隨扈的簇擁下，前往位於秀朗國小的投票所投票。（圖／台北市攝影記者聯誼會）

▲矢板明夫認為，民進黨在內政上有不少問題，進而引發台灣民眾不滿。（圖／台北市攝影記者聯誼會）

接著他提到這次民進黨的選舉戰略也是一個大敗筆，這一次除了屏東，其他地區都沒有進行黨內初選，現在看來似乎是一個敗筆，由於候選人們沒有經歷過黨內競爭的冼禮，很多問題沒有被事前發現，多位候選人的口才、應變和危機處理能力明顯不足。

他認為，民進黨的歷史上有非常多驍勇善戰的選舉明星與戰將，都是從黨內競爭中磨練出來的，這一次沒有舉辦黨內初選，表面上是一時迴避了黨內的對立，但實際上，沒有被提名的人會有一種強烈的被剝奪感，間接造成了選舉中的各種黨內不團結。

他個人覺得最遺憾的是，帶領台灣在防疫作戰中取得勝利的前衛福部長陳時中落選，陳時中為了守護台灣，在將近三年的時間裡嘔心瀝血，率領防疫團隊取得了輝煌的成績，在這次選舉中竟然被抹黑成謀財害命，「我做為一個外國記者，都替他感到委屈」、「在這裡，我想向陳時中先生道一聲『您辛苦了！』，想對他說，他在台灣防疫創造的奇蹟，是全世界都充分肯定的。」

他最後說，台灣的民主一直有鐘擺效應，這一次本土派的選舉失利，或許是為民進黨準備2024年敲響了警鐘，「一定要團結、自省、努力。因為，下一次選舉，民進黨輸不起，台灣也輸不起。」

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