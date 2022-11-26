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今年超冷清！他驚4年前「邊投票邊開票」荒謬炸　鄉民罵：超低能

▲▼投票 九合一大選 投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2018年大選綁公投，出現邊投票邊開票的奇景。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

投票剩不到1小時，今年投票熱度更異於往常，不少人直言現場長輩居多，甚至選務人員比投票人還多。一名網友也回想4年前「邊投票邊開票」的奇葩景象，甚至開票開到凌晨，文章引發討論，一票網友則砲翻世界奇觀，「上次公投不但題目多，而且一堆是用反向敘述的」、「公投綁大選啊」。

一名網友在PTT直呼，他2點多投完票，忽然想起4年前大選，一票人擠爆投票所，「超過4點還一堆人在排隊...甚至開票開到凌晨才知道結果，4年前是不是真的比較熱鬧啊？要不然怎麼投到開票，還很多人在排隊？」

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文章曝光後，一票網友忍不住大罵，就是因為選舉綁公投而鬧出亂象，「公投票很多張 然後很多人搞不清楚」、「因為公投有好幾個，」、「老人都現場看題目，然後慢慢投」、「公投綁大選啊」、「公投玩文字遊戲真的超蠢，用反義甚至反反義」、「不知道為什麼會讓10個案子同一天」、「公投選項應該要簡化，而不是文字遊戲」、「上次公投不但題目多，而且一堆是用反向敘述的」、「一堆人到現場才在看題目啊」、「現在投票點少，無法分散人流啊」、「因為題目在那邊負負得正，超低能」。

▼網友罵翻。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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