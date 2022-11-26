快訊／大勝20萬順利連任！　陳其邁向市民承諾：一定做滿四年

記者許宥孺、翁子皓／高雄報導

2022九合一大選開票結果仍在在進行中，民進黨市長候選人陳其邁一路領先，以超過20萬票的差距領先對手柯志恩，稍早柯志恩自行宣布敗選，致電恭喜陳其邁，陳其邁也在剛剛發表勝選感言，向市民承諾一定會做滿四年。目前開票作業仍在進行中，最終得票數以中選會公布數字為準。

▲陳其邁表示很感謝柯志恩，並說自己一定會做滿4年，不讓選民失望。（圖／許宥孺攝）

陳其邁表示，選舉過程被打得激烈，但結束之後正是團結開始，不久之前，柯志恩有打電話來道賀，他們有互相打氣，雖然議題不同，但是他跟柯志恩一樣，有希望高雄好的心情，所以他要感謝，這趟選舉，他們都進行一場君子之爭，不管是政策討論，或是對於高雄市遠景的規劃，他會在選戰後，將柯志恩和其他對手的政見列為施政參考，也感謝柯志恩這幾個月在高雄，給予批評和指教。

陳其邁也呼籲，證據變革裡面，總統要穩定政局，雖然這次選舉（民進黨）不盡理想，但他認為持續改革，蔡英文總統領導民進黨改革的責任，輸了要檢討，讓下次選舉有更好的成績，才能重新贏回人民的信任。

陳其邁說，民進黨是台灣重要且本土的政黨，選舉難免有輸贏，如何重新贏得人民的信任。他作為民進黨直轄市長，未來四年，他會更謙虛得傾聽民意 不分藍綠為高雄市民服務，希望故鄉高雄可以更好。

陳其邁說，全台投票率都不盡理想，他作為候選人本身，他會再檢討選舉過程是不是有做得不夠的地方，也反映在政治攻防，也許在民眾心中會認為，其實人民的生活才是最重要，我想，台灣的選舉文化是需要一步一步累積，每次的選舉對所有政黨、候選人都是一次學習。

陳其邁強調，自己一定做滿四年，沒有疑問。

關於連任後第一件事情？陳其邁表示，市民的需要就是優先來解決，包括產業、經濟、環境保護和教育社福改革。他還說，明天會掃街謝票一天，禮拜一正式上班。

至於與柯志恩的談話內容？ 陳其邁說，他和柯志恩有互信基礎，內容不詳談，不過大概內容是他告訴柯志恩表現非常好，大家都累了，要柯志恩好好休息一下，他還說，感覺柯心情還不錯，彼此的學習、欣賞，這是一場君子之爭。