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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市三強黃珊珊最晚出門投票！　臉書先PO早餐照：一定要吃飽

▲▼黃珊珊偕同媽媽投票。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊偕同媽媽一起投票。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）於26日登場，備受關注的台北市長選戰，不同於藍綠二黨候選人早早現身投票所，無黨籍的黃珊珊稍早才完成投票，成為三強中最晚投票的候選人。而在投票之前，黃珊珊透露自己先吃了早餐，並曝光自己的菜色，強調媽媽有交代，一定要吃飽。

▲▼黃珊珊早餐菜色。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊早餐菜色。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中為這次三強中最早投票者，早上8點30分就和二兒子陳彥安一起到投票所。陳時中受訪時表示，早上起來心情很好、睡得很好，大家都很盡心盡力；至於開票前規劃，陳時中坦言，這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重，吃飯是一定要的。

國民黨台北長候選人蔣萬安則於9點30分投票，投票過程僅花約5分鐘，離開投票所後就有支持者在周遭拍照、輕聲喊加油。蔣萬安面對媒體時表示，自己今天心情放鬆，等等會買早餐回去跟太太一起享用。

根據中選會統計，此次地方公職人員選舉的選舉人數近1930萬，預計將選出9類、共1.1萬名地方公職人員，投票時間定於26日上午8點起至下午4點為止。

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