烏俄戰爭至少逾1.5萬人失蹤　俄軍母親傳將質問普丁

▲有失蹤俄軍的母親對普丁提出質問。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

國際失蹤人口委員會估計，烏克蘭戰爭期間的失蹤人數已超過1萬5000人。另一方面，俄羅斯總統普丁預計將接見一群俄軍的母親和妻子，據報導將有母親質問普丁。

●烏克蘭戰爭保守估逾1.5萬人失蹤 調查需時多年

總部位於荷蘭海牙的國際失蹤人口委員會（International Commission on Missing Persons）表示，烏克蘭戰爭期間的失蹤人數已超過1萬5000人。

國際失蹤人口委員會於1990年代的巴爾幹戰爭之後成立，委員會今年7月在基輔開設辦公室，協助烏克蘭記錄和追蹤失蹤人員。

委員會的歐洲計畫主任哈勒戴（Matthew Holliday）表示，目前還不清楚有多少人被強制遷移、被拘留在俄羅斯境內、與家人分散但仍活著，或者是已經死亡並被埋進臨時墳地。

哈勒戴接受路透社訪問時說，調查烏克蘭失蹤人員的程序將延續多年，甚至戰爭結束後也會繼續下去。

考量到光是在港口城市馬立波（Mariupol），當局就估計有多達2萬5000人死亡或失蹤，1萬5000人這個數字很保守。

●俄羅斯軍人母親發出挑戰 要求普丁回應她們

法新社報導，被動員前往烏克蘭作戰的俄羅斯士兵，他們的母親和妻子們正急切要求軍方兌現總統普丁（Vladimir Putin）所作的承諾，相關影片充斥俄羅斯社交媒體。

法新社指出，自去年9月克里姆林宮宣布將徵召數十萬士兵支援莫斯科在烏克蘭的軍事行動以來，憤怒和擔憂在俄羅斯各地蔓延。

有廣泛報導指理應被豁免的年長者或體弱多病者，被派赴前線，而應徵入伍者幾乎未受訓練即戰死，接踵而至的混亂迫使克里姆林宮承認「錯誤」。

有跡象表明，普丁認真對待日益嚴重的不滿情緒，預計將接見一群軍人的母親和妻子，這是他9個月前下令俄軍進入烏克蘭以來的首次。

積極參與相關活動的母親楚卡諾娃（Olga Tsukanova）說：「總統會接見一些他口袋名單上的母親，她們會提出正確的問題並感謝他。」

楚卡諾娃20歲的兒子正在服兵役，她想確保他不會被派往烏克蘭。楚卡諾娃從伏爾加（Volga）河畔的薩馬拉市（Samara）來到900公里遠的莫斯科，希望獲得克里姆林宮接見。

她直呼普丁的名字，「我不是一個人。邀請我們，伏拉狄米爾．伏拉狄米洛維奇（Vladimir Vladimirovich），回答我們的問題！」

▲德國前總理梅克爾表示，在開戰之前就失去對普丁的影響力。（圖／達志影像／美聯社）



●梅克爾：在俄烏戰爭爆發前 就已去失對普丁影響力

英國廣播公司（BBC）報導，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）最近受訪時為她在俄羅斯入侵烏克蘭前的對俄政策辯護，聲稱她早已去失對俄國總統普丁的影響力。

梅克爾告訴德國「明鏡周刊」（Der Spiegel），她在2021年夏天時曾試圖與俄國總統普丁與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開歐洲會談。

她表示：「但我當時沒有如願以償的權力。當時大家其實都知道：她在秋天就會卸任。」她還說：「對普丁而言，只有權力才算數。」

梅克爾還提及，她並未後悔在去年12月走下政治舞台，她覺得自己的政府不僅沒有在烏克蘭危機一事取得進展，在摩爾多瓦、喬治亞、敘利亞和利比亞的衝突處理上也無進展，上述衝突都與俄國有關。

▲烏克蘭能源設施遭俄羅斯破壞，一度幾乎全國停電。（圖／路透）



●嚴冬逼近俄羅斯轟炸癱瘓電網 烏克蘭忙恢復供電

俄羅斯發射數十枚巡弋飛彈打擊烏克蘭已遭癱瘓的電力網絡後，烏克蘭努力恢復遭切斷的水電服務給數以百萬計烏克蘭民眾。

法新社報導，烏克蘭境內能源系統瀕臨崩潰，俄羅斯系統性轟炸電力網絡後，數以百萬計民眾近幾週來一直飽受緊急停電之苦。

世界衛生組織（WHO）警告將出現「危及生命」的後果，還估計會導致數以百萬計民眾離開家園。

截至24日晚間，也就是俄羅斯空襲轟炸基輔超過24小時後，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，6成民宅仍遭遇緊急停電，所幸市府官員表示供水已完全恢復正常。

●烏克蘭國安官員證實 擊殺在克里米亞助俄伊朗人

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）證實，有多名伊朗軍事顧問在克里米亞被擊斃，並警告任何在當地支持俄羅斯侵略的伊朗人都有可能成為攻擊目標。

英國「衛報」（The Guardian）報導，丹尼洛夫說，有伊朗人在克里米亞（Crimea）協助俄羅斯操縱伊朗政府提供的「見證者-136」型（Shahed-136）武裝無人機；但他沒說烏克蘭擊殺了多少伊朗人。

以色列媒體10月報導，有10人在烏克蘭軍方於克里米亞的攻擊中喪命。丹尼洛夫明確表示，其他伊朗軍方人員也會被鎖定。

他在基輔受訪時說：「不該去的地方不要去。那些人是在我們的領土上。我們沒請他們來，如果他們與恐怖分子沆瀣一氣，參與破壞我們的國家，我們必將擊殺。」

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