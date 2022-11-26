　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏俄戰爭至少逾1.5萬人失蹤　俄軍母親傳將質問普丁

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲有失蹤俄軍的母親對普丁提出質問。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

國際失蹤人口委員會估計，烏克蘭戰爭期間的失蹤人數已超過1萬5000人。另一方面，俄羅斯總統普丁預計將接見一群俄軍的母親和妻子，據報導將有母親質問普丁。

●烏克蘭戰爭保守估逾1.5萬人失蹤 調查需時多年
 總部位於荷蘭海牙的國際失蹤人口委員會（International Commission on Missing Persons）表示，烏克蘭戰爭期間的失蹤人數已超過1萬5000人。

國際失蹤人口委員會於1990年代的巴爾幹戰爭之後成立，委員會今年7月在基輔開設辦公室，協助烏克蘭記錄和追蹤失蹤人員。

委員會的歐洲計畫主任哈勒戴（Matthew Holliday）表示，目前還不清楚有多少人被強制遷移、被拘留在俄羅斯境內、與家人分散但仍活著，或者是已經死亡並被埋進臨時墳地。

哈勒戴接受路透社訪問時說，調查烏克蘭失蹤人員的程序將延續多年，甚至戰爭結束後也會繼續下去。

考量到光是在港口城市馬立波（Mariupol），當局就估計有多達2萬5000人死亡或失蹤，1萬5000人這個數字很保守。

●俄羅斯軍人母親發出挑戰 要求普丁回應她們
 法新社報導，被動員前往烏克蘭作戰的俄羅斯士兵，他們的母親和妻子們正急切要求軍方兌現總統普丁（Vladimir Putin）所作的承諾，相關影片充斥俄羅斯社交媒體。

法新社指出，自去年9月克里姆林宮宣布將徵召數十萬士兵支援莫斯科在烏克蘭的軍事行動以來，憤怒和擔憂在俄羅斯各地蔓延。

有廣泛報導指理應被豁免的年長者或體弱多病者，被派赴前線，而應徵入伍者幾乎未受訓練即戰死，接踵而至的混亂迫使克里姆林宮承認「錯誤」。

有跡象表明，普丁認真對待日益嚴重的不滿情緒，預計將接見一群軍人的母親和妻子，這是他9個月前下令俄軍進入烏克蘭以來的首次。

積極參與相關活動的母親楚卡諾娃（Olga Tsukanova）說：「總統會接見一些他口袋名單上的母親，她們會提出正確的問題並感謝他。」

楚卡諾娃20歲的兒子正在服兵役，她想確保他不會被派往烏克蘭。楚卡諾娃從伏爾加（Volga）河畔的薩馬拉市（Samara）來到900公里遠的莫斯科，希望獲得克里姆林宮接見。

她直呼普丁的名字，「我不是一個人。邀請我們，伏拉狄米爾．伏拉狄米洛維奇（Vladimir Vladimirovich），回答我們的問題！」

▲▼德國前總理梅克爾、俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國前總理梅克爾表示，在開戰之前就失去對普丁的影響力。（圖／達志影像／美聯社）

●梅克爾：在俄烏戰爭爆發前 就已去失對普丁影響力
 英國廣播公司（BBC）報導，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）最近受訪時為她在俄羅斯入侵烏克蘭前的對俄政策辯護，聲稱她早已去失對俄國總統普丁的影響力。

梅克爾告訴德國「明鏡周刊」（Der Spiegel），她在2021年夏天時曾試圖與俄國總統普丁與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開歐洲會談。

她表示：「但我當時沒有如願以償的權力。當時大家其實都知道：她在秋天就會卸任。」她還說：「對普丁而言，只有權力才算數。」

梅克爾還提及，她並未後悔在去年12月走下政治舞台，她覺得自己的政府不僅沒有在烏克蘭危機一事取得進展，在摩爾多瓦、喬治亞、敘利亞和利比亞的衝突處理上也無進展，上述衝突都與俄國有關。

▲▼ 烏克蘭能源設施遭俄羅斯破壞。（圖／路透）

▲烏克蘭能源設施遭俄羅斯破壞，一度幾乎全國停電。（圖／路透）

●嚴冬逼近俄羅斯轟炸癱瘓電網 烏克蘭忙恢復供電
 俄羅斯發射數十枚巡弋飛彈打擊烏克蘭已遭癱瘓的電力網絡後，烏克蘭努力恢復遭切斷的水電服務給數以百萬計烏克蘭民眾。

法新社報導，烏克蘭境內能源系統瀕臨崩潰，俄羅斯系統性轟炸電力網絡後，數以百萬計民眾近幾週來一直飽受緊急停電之苦。

世界衛生組織（WHO）警告將出現「危及生命」的後果，還估計會導致數以百萬計民眾離開家園。

截至24日晚間，也就是俄羅斯空襲轟炸基輔超過24小時後，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，6成民宅仍遭遇緊急停電，所幸市府官員表示供水已完全恢復正常。

●烏克蘭國安官員證實 擊殺在克里米亞助俄伊朗人
 烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）證實，有多名伊朗軍事顧問在克里米亞被擊斃，並警告任何在當地支持俄羅斯侵略的伊朗人都有可能成為攻擊目標。

英國「衛報」（The Guardian）報導，丹尼洛夫說，有伊朗人在克里米亞（Crimea）協助俄羅斯操縱伊朗政府提供的「見證者-136」型（Shahed-136）武裝無人機；但他沒說烏克蘭擊殺了多少伊朗人。

以色列媒體10月報導，有10人在烏克蘭軍方於克里米亞的攻擊中喪命。丹尼洛夫明確表示，其他伊朗軍方人員也會被鎖定。

他在基輔受訪時說：「不該去的地方不要去。那些人是在我們的領土上。我們沒請他們來，如果他們與恐怖分子沆瀣一氣，參與破壞我們的國家，我們必將擊殺。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」！
不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發
SJ目睹「搖滾區粉絲突倒下」　神童喊停、始源遞水救人
爆乳候選人深V婚紗現身！鳳梨也到場迎接　支持者見本尊全嗨了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏俄戰爭至少逾1.5萬人失蹤　俄軍母親傳將質問普丁

菲日將首度舉行「聯合防空訓練」　日方出動F-15戰機

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

魔獸霍華德新副手來了！　雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

烏俄戰爭至少逾1.5萬人失蹤　俄軍母親傳將質問普丁

菲日將首度舉行「聯合防空訓練」　日方出動F-15戰機

快訊／厄瓜多王牌破網！兩場進3球　與荷蘭戰成1比1

瑞士對喀麥隆球衣「紅綠配」　FIFA遭色盲團體批評

快訊／美饒舌歌手肯爺宣布「2024年選總統」　稱已邀川普當副手

快訊／荷蘭半場1比0領先　厄瓜多連2場進球遭沒收

父子撕破臉！台北男大喊「爸爸跟我前女友上床」　挨告結果慘兮兮

她吃完洋芋片罪惡痛哭「我又來了！」　心理師分析「怒吃」解法

12點必須睡！　房事進行一半煞車...男星老婆怒：我正開心

爆冷踢輸　德國超市「食材擺日本國旗」獲讚：超有風度

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆　誤判情勢恐破財

正妹按摩師穿比基尼「色誘男客摸臀」　竟是美容院仙人跳海撈4千萬

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

軍武熱門新聞

烏俄戰爭至少逾1.5萬人失蹤　俄軍母親傳將質問普丁

菲日將首度舉行聯合防空訓練　日方出動F-15戰機

中國將設南海防空識別區？

共機罕見進入台灣東部「防空識別區」

澎防部各型彈藥震撼劃天際

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

解放軍隱形轟炸機轟-20即將首飛

中海警攔截菲海軍　強搶長征5號火箭殘骸

德國坦克全速直衝BMW！汽車瞬間變碎片

駐日美軍F-15及F-22等37機　嘉手納基地大象漫步

烏克蘭揭俄軍施虐基地　傳伊朗將助俄製無人機

八二三60週年（三）砲戰攻防經過

陸推科技「熊貓盔」殲20率先裝備

更多熱門

相關新聞

菲日將首度舉行聯合防空訓練　日方出動F-15戰機

菲日將首度舉行聯合防空訓練　日方出動F-15戰機

菲律賓空軍與日本航空自衛隊將於11月27日到12月11日在菲國克拉克空軍基地首度舉行聯合防空訓練。日方將出動2架F-15戰機及約60名航空總隊隊員參與訓練。

俄狂轟能源設施　烏克蘭搶救恢復供電

俄狂轟能源設施　烏克蘭搶救恢復供電

俄擴大反LGBTQ法　稱捍衛傳統價值觀

俄擴大反LGBTQ法　稱捍衛傳統價值觀

IIF：俄烏衝突恐變「永遠戰爭」　明年全球經濟如金融危機後脆弱

IIF：俄烏衝突恐變「永遠戰爭」　明年全球經濟如金融危機後脆弱

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

2歲蔡波能視力檢查　「結果嚇壞二伯」：以後恐弱視

潮T正面印「6字英文」！實際意義網吐了

英格蘭大戰美國！運彩最高賠率6倍　有彩迷砸8萬拚了

快訊／SJ目睹「搖滾區粉絲突倒下」　神童機警喊停、始源遞水救人

直擊／SJ當萬人面「點名她站起來」　利特驚呼造型超狂：妳是瘋子

侯友宜、林佳龍選前之夜拚場　兩張圖人氣比一比

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

台南Josh出手！世足大戰「下2注」粉絲傻眼

更多

最夯影音

更多
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的
19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面