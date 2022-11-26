分析／藍營共主誕生！　侯友宜靠「好好做事」大贏林佳龍

記者崔至雲／新北報導

新北市市長選舉結果出爐！侯友宜打敗對手民進黨候選人林佳龍，不僅成功連任，也再次成功鞏固藍營在新北市勢力。選舉前侯友宜就不斷打著「好好做事」這句slogan，一句看似簡單的話，卻讓他獲得一半以上選民的支持，而這句「好好做事」甚至也扣緊了今年國民黨的「為你拚好日子」。

▲2022九合一大選開票，新北市長侯友宜連任成功。（圖／記者湯興漢攝，下同）

侯友宜之所以長期獲得新北市民的高滿意度，甚至聲望也遍佈全國，他的「人氣溫度」、「信任度」、「看好度」指標，都得到全體國人半數以上的支持，也就是不分藍綠，對侯友宜願意做事、好好做事的「核心價值」有了一種肯定。

「對國民黨失望、國民黨始終不爭氣」，近年來這些想法不斷出現在泛藍支持者腦中，國民黨似乎已找不到突破一切的勝選方程式。但侯友宜的一句「好好做事」似乎已經成了國民黨新的slogan，「為人民和國家做事」的簡樸主張，已成為國民黨現階段的「核心價值」。

近侯人士分析，新北這場選舉，從一開始侯友宜就是按照既定的步驟，從來沒有因為對手是誰，而突然轉彎，畢竟侯友宜是爭取連任，因此過去四年的政績，就是活生生最好的檢驗。但他也不諱言，他們對於某些議題，甚至面對對手的議題攻擊多採冷處理，因為一旦政策、議題被打熱，就會被對手決定選戰的節奏，優勢反成劣勢。

至於在今年年中疫情嚴峻時發生的「恩恩案」，被外界認為是牽動此次選舉的敏感政治神經，監察院甚至在今年9月陸續約詢新北市府等人。當時侯的民調支持度一度下滑。有知情人士分析，一條小生命離去，演變成市府重大危機，但市政工作仍需繼續，如何維繫正常運作、不讓基層士氣受到衝擊，是侯念茲在茲的事。原來，鞏固公務體系的健全性、延續性、完整性，才是侯友宜面對整起恩恩案件的價值堅持和內心處境。

市長是誰當，對於大多數的民眾來說，都不這麼重要，但是誰能替民眾找回大家的「初心」，誰能讓大家能夠「安居樂業」反而相對重要。侯陣營表示，對候選人來說，選上了，就是要「親民愛民」，古時候說父母官，不也就是這個樣子，尤其是每天為著生活奔波忙碌的基層民眾，就是候選人最在意的對象，簡單來說，侯陣營希望透過這場選舉，重新找到「價值」，民主選舉的價值，為民服務的價值。

在這場選舉中，侯友宜不打政治口水戰，近侯人士分享，侯友宜在選舉過程中，從未怒言相向，整個選舉就是用健康、快樂，讓大家看得到希望的態度，來規劃策略，在他們的造勢活動，包含六六大勝和選前之夜，看不到以往那種嘶喊的肅殺之氣，當然更沒有什麼激情，苦情牌，取而代之的，就是一場一場的同樂會，波浪舞、友宜舞，甚至像同學會，大家彼此加油打氣，互相鼓勵。

侯幕僚透露，他們希望選舉過程是讓台灣更團結，而不是在撕裂台灣，選舉的結果是讓台灣有更好的未來、看得到希望，而不是要面對一場不可預知的未來，對將來失望。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強表示，選舉已經結束，大家一起完成了這場民主的考驗，接下來，大家更要一起面對更多的挑戰，只有台灣團結，台灣才會更好，只有珍惜台灣的民主成果，台灣才會有長久的自由，而民主自由，才是台灣真正的護國神山。

