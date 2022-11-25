【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

【廣編特輯】

圖、文／媚點提供

2022年11月，來自日本的「media媚點」進化成為「media luxe媚點」，以全新的純白簡約風格重新亮相，在美妝界掀起一波熱烈話題！這次特別與日本知名設計公司nendo合作，設計出一系列高質感又兼具實用性的全新商品，純粹洗鍊的外型與方便開闔的小巧思，讓人愛不釋手。

全新media luxe的LOGO設計與商品外殼加入了「襯線體（selif）」的概念，除了更具現代感，商品外殼更融合襯線體邊緣突起的外型，打造出方便開闔的包裝設計。「luxe」原意為「奢華」，media「luxe」正是希望透過包裝設計上的小巧思，帶給使用者更進階、更便利的產品體驗，讓日常的彩妝也能夠更升級，享受平凡的奢華感。

media luxe 媚點首波新品包含了高顯色度中帶有澄透感的「潤透渲彩唇膏」與組合搭配的3款「唇膏外殼」，粉質細緻服貼的「雪紡親膚粉餅」與「簡約質感粉盒」，以及能畫出自然蓬鬆眉的「自然柔和眉彩餅」。全商品皆採用白色簡約的外觀，以及好握、好開的便利設計，拿在手上立刻散發高質感的氛圍！每一款商品都直覺好上手，無須技巧，輕鬆隨手一畫都能打造出日常質感妝容，新手也不怕失敗！