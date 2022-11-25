本土+14138！比上周降21.2%　昨0確診連江縣今增5例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增1萬4138例本土病例，較上周五1萬7952例下降21.2％，其中以新北市增2335例最多，其次分別為台中市1841例、高雄市1808例、桃園市1531例、台南市1270例與台北1240例。而昨日0通報的連江縣今新增5例確診，清零威力未能延續。

指揮中心表示，今日新增之14,138例本土病例，為6,307例男性、7,820例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,336例)，臺中市(1,841例)，高雄市(1,808例)，桃園市(1,531例)，臺南市(1,270例)，臺北市(1,240例)，彰化縣(796例)，屏東縣(441例)，新竹縣(424例)，苗栗縣(364例)，新竹市(339例)，雲林縣(334例)，花蓮縣(233例)，嘉義縣(226例)，南投縣(224例)，宜蘭縣(210例)，基隆市(190例)，嘉義市(161例)，臺東縣(110例)，澎湖縣(34例)，金門縣(21例)，連江縣(5例)。

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▲指揮中心公布11/25確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年累積本土病例總共817萬例，年齡分佈以20~40多歲年佔多數，但中重症、死亡仍以70~90多歲為主，輕症、無症狀比率99.5%，但致死率依然隨年齡層有增加情形，整體死亡率與前幾周無異，落在0.16%。

此外，在兒童重症分佈上，本周新增8人確診，0~5歲依然是重症好發族群，累計272例兒童中重症中，有8成、215例未打疫苗，呼籲家長儘速帶符合資格的孩童前往接種。

▲指揮中心公布今年國內兒童(12歲以下)本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布今年截至目前，本土病例及年齡層統計。（圖／指揮中心提供）

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