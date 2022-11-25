國境解封！桃機10月旅客「飆8.7倍」　機場「就業專區」職缺一次看

▲桃園機場。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

國境解封為旅遊點火，桃園機場10月客運量回溫達到67.1萬人次「飆升8.7倍」，已連9個月成長，11月20日破4萬人創下解封來新高，桃機為協助園區企業徵才，也設置「桃園機場園區就業專區」，匯集航空、地勤、飛機修護、空運倉儲及免稅商店等業者徵才訊息，提供民眾掌握所有桃機職缺。

機場公司表示，桃園機場客運量明顯回溫，1到10月份月客運量為271萬人次，較去年同期增加262%，已是連9個月回升，近期單日旅客量約為3萬5000人次，11月20日更突破4萬人次，是自開放以來單日最高運量，2022全年度預估可達400萬到450萬人次；航機起降9516架次，較去年同期減少2.6%；貨運量為20.4萬公噸，較去年同期減少16.04%。



桃機公司表示，桃園機場像一座小型市鎮，目前超過230個單位，領有機場通行證員工超過3萬8,000人，「桃園機場園區就業專區」中各企業將依其發展與營運需求，不斷更新職缺資訊，提供有意求職及轉職民眾參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園機場進駐企業釋出職缺。（圖／桃機）

目前徵才訊息包括中華航空、長榮航空、長榮航勤、長榮空運倉儲、長榮航太、桃園航勤、台灣虎航、采盟、防檢局新竹分局、兆豐銀行、佳的星、昇恆昌等12家知名企業及單位，職缺項目包括飛機維修工程人員、地勤作業人員、免稅商店服務人員等，民眾可依需求搜尋相關資訊，讓求職更便利，暢通就業媒合管道。