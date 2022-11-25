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世足運彩「登不進卡爆」　球迷狂哀號！內行曝萬用1招：下注最快

▲▼ 。（圖／翻攝自官網）

▲下注出現「系統忙碌中」 。（圖／翻攝自台灣運彩官網）

網搜小組／劉維榛報導

全民瘋世界盃足球賽，不料台灣運彩災情頻傳，像是「線上卡頓」、「無法下注」等，甚至今（25）日凌晨「塞爾維亞vs.巴西」開踢前更是卡到連選項都消失，賽前4分鐘才修復。一票球迷也在螢幕前罵翻「沒有登不進，只有一直忙碌中」，對此有內行建議1招最萬用，「實體下單，選我正解！」

近日有球迷在PTT分別抱怨，「運彩連2天喊冤，真的可以關一關了，想下西班牙5+ 0也被強制登出」、「一直登不進去，登進去也下不了單...還是爆冷贏太多？不爽給下了？」

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文章曝光後，網友也崩潰回應，「X，我剛剛下的單金額不見了...也沒投」、「收不到簡訊啊」、「審核完剛好世足結束XD」、「當機快4小時，是被機房被攻擊嗎」、「 客服廢話一堆，我問他00:00~00:10是不是會正常，她愣住不回答」、「沒有登不進，只有一直忙碌中」。

▲▼運彩卡到連世足選項都沒了。（圖／台灣運彩）

▲運彩卡到連世足選項都沒了。（圖／翻攝自台灣運彩官網）

對此，有內行曝1招最萬用，就是衝去實體店最快，「找24小時實體投注站投注」、「找運彩店先儲值，後下單」、「實體下單，選我正解」、「實體下單了啦，網路真的爛」。最後也有人分享，「語言選英文會好一點，剛剛已經下了2單」。

針對官網登不進去的狀況，運彩24日解釋，「絕對沒有登不進去這件事」，實體及線上投注服務皆正常，為加速獎金派發，世足賽期間每場賽事結束後，都會優先處理派彩作業，派彩期間，請線上會員稍候，待派彩完成後即可登入。

▼內行直言，是實體店下注最快。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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