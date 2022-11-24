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iOS 16鎖定螢幕通知看不習慣　蘋果內置三種選單可更改

▲iOS 16三種鎖定模式。（圖／取自9to5mac）

▲iOS 16三種鎖定模式。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

為了配合新的鎖定螢幕，蘋果重新設計了 iOS 16 中的通知系統，通知現在出現在鎖定螢幕的底部，而不是時鐘下方的位置。不過這個變化讓許多 iPhone 用戶不習慣，外媒9to5mac就提出幾個方案可以更改設定。

蘋果表示，iOS 16 通知由下而上設計是希望減少鎖定螢幕上的混亂，將通知移至底部，可以露出更多桌布的部分。而且iOS 16增加一系列新的鎖定螢幕個性化選項，例如小工具、深度效果桌布、動態桌布等。

不過這樣的更改，也讓許多用戶不習慣，因此 iOS 16 通知增加新的自定義選項，可以在設定中找到通知選項，將看到三個不同的選項。分為數字、堆疊與列表三種不同的模式。

首先是數字模式，這會用一段簡單的文字替換鎖定螢幕上的通知，告訴用戶有多少條未讀通知，可以向上滑動以查看完整的通知列表。而堆疊則會獲取來自每個單獨應用程序的所有通知並將它們堆疊起來。

最後則是列表模式，這是往年傳統的 iOS 通知系t統，只會看到所有通知的列表，可以通過從鎖定螢幕底部向上滑動來展開這些通知。此外，還可以隨時通過簡單地向下拖動鎖定螢幕上的通知來臨時啟用數字模式，這將最小化並僅顯示通知數量。

不過更新iOS 16後，無法更改的是通知的位置，沒有選項可以恢復到過去經典通知設計，主要因為鎖定螢幕上有新的小工具。

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